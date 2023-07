Kamniške odbojkarice z okrepitvami v ligo prvakinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državne prvakinje, odbojkarice Calcit Volleyja, so se za novo sezono, ko bo ekipa nastopila v ligi prvakinj, okrepile z mladima Laro Rituper in Asjo Šen, so danes sporočili iz kluba.