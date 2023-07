Spisati nov list v zgodovini uspehov

Slovenska odbojkarska reprezentanca je dočakala prvo tekmo zaključnega turnirja letošnje lige narodov. Slovenci so odločeni, da ne bo zadnja in da se bodo v soboto z zmagovalcem dvoboja Poljska-Brazilija borili za finale.

Varovanci Gheorgheja Cretuja so v rednem delu tekmovanja na treh turnirjih (Japonska, Francija, Filipini) opravili z 12 tekmami, osemkrat zmagali in štirikrat izgubili, kar je zadostovalo za sedmo mesto. Njihov četrtfinalni tekmec bo tako drugouvrščena iz prvega dela Japonska, ki je dolgo držala prvo mesto, a po porazih z Italijo in Poljsko na koncu prvo mesto predala Američanom.

Slovenci so na prizorišče turnirja najboljše osmerice v Gdansku pripotovali v ponedeljek, prva dva dneva trenirali v trening dvorani, v sredo pa opravili tudi trening na glavnem prizorišču dvorane Ergo.

Ishikawa Yuki je bil s 177 točkami v napadu tretji najboljši posameznik prvega dela. Foto: Volleyballworld

"Podobno kot mi so na igrišču večino časa imeli enako postavo"

Najnevarnejše japonsko orožje v dosedanjem delu tekmovanja je bil 27-letni korektor Ishikawa Yuki, ki je bil s 177 točkami v napadu tretji najboljši posameznik prvega dela. Izkupičku je dodal še 16 asov in 12 blokov. Ob njem je Sekita Masahiro s podajami za doseganje točk soigralce uspešno zaposlil 222-krat (četrti na lestvici), med najboljšimi obrambnimi odbojkarji, kjer na vrhu kraljuje slovenski reprezentant Jani Kovačič (119), pa je 96 žog uspelo ukrotiti Yamamotu Tomohiru.

"Gre za zelo stabilno in celovito ekipo, ko se ozremo na njene napade, obrambo ali serviranje. Japonski odbojkarji so borci, ki iščejo idealen trenutek za uspešne zaključke akcij. Njihov selektor je v igro vnesel ideje, ki jih približujejo francoskemu sistemu odbojke. Obenem so, podobno kot mi, na igrišču večino časa imeli enako postavo, kar jim je pomagalo doseči visoko raven v igri. Menim, da nas čaka izjemno zanimiva tekma, tudi zato, ker se bomo z njimi kasneje pomerili tudi na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Tokiu," je japonsko reprezentanco v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije opisal selektor Cretu.

Slovenci in Japonci se v letošnji izvedbi lige narodov niso srečali. Zadnjič sta se reprezentanci pomerili pred dobrim letom dni. Na turnirju lige narodov na Filipinih, v kateri Slovenci lani niso blesteli in ostali brez zaključnega turnirja, so bili odbojkarji iz Azije boljši s 3:1.

"V obrambi so zelo dobri, ob tem pa konstantni pri servisu, s katerim na tekmece neprestano vršijo pritisk"

"Najpomembnejšo tekmo z Japonsko smo odigrali v finalu svetovne lige leta 2017 (skupine 2, op. a.). Tedaj smo zmagali, in super bi bilo, da se zgodba, tokrat v četrtfinalu, ponovi. Želim si, da nov list v zgodovini uspehov popišemo z novo zmago proti Japonski," je za OZS dejal Jan Kozamernik in o azijskih tekmecih dodal: "V letošnji ligi narodov so prikazali res lepe predstave. Igrali so zelo solidno, a pokazali tudi šibkejše člene svoje igre. Naš načrt je, da jih izkoristimo. Igrajo izredno podobno kot mi, le da premore naša ekipa nekoliko več telesne moči, ki jo lahko na trenutke uporabimo sebi v korist. V obrambi so zelo dobri, ob tem pa konstantni pri servisu, s katerim na tekmece neprestano vršijo pritisk. Še najslabša stvar je morda njihov blok, a kot sem že dejal, so s spretnostjo in hitrostjo toliko boljši v obrambi. V napadu igrajo zelo hitro. Mi bomo morali biti izredno disciplinirani in dobro sinhronizirati blok z obrambo, saj bo tako igrati precej lažje. Načrt je jasen, treba ga bo prenesti le na igrišče."

"V obrambi so zelo dobri, ob tem pa konstantni pri servisu, s katerim na tekmece neprestano vršijo pritisk. Še najslabša stvar je morda njihov blok." Foto: OZS

Zmagovalec dvoboja se bo po petku, prostem dnevu tekmovanja, v sobotnem polfinalu pomeril z zmagovalcem tekme med gostitelji Poljaki in Brazilci. V drugem polfinalu si bosta nasproti stala Italija in ZDA.

Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

Koga je Cretu odpeljal v Gdansk? Cretu je na zaključni turnir odpeljal zasedbo, na katero je računal že v Franciji in na Filipinih. Na njegovem seznamu so sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern in Matej Kök, korektor Nik Mujanović, podajalca Gregor Ropret in Uroš Planinšič, prosta igralca Kovačič in Urban Toman ter srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Danijel Koncilja.

Zmagovalec slovensko-japonskega dvoboja se bo v soboto pomeril z zmagovalcem tekme med Poljsko in Brazilijo. Foto: OZS

Prva od treh akcij poletja

Liga narodov je šele prvo večje tekmovanje letošnje dolge reprezentančne sezone. Konec avgusta sledi evropsko prvenstvo, na katerem bodo Slovenci branili srebro, konec septembra pa še vrhunec z olimpijskimi kvalifikacijami. Naši odbojkarji si bodo premierni olimpijski nastop poskušali zagotoviti prav na terenu današnjih tekmecev.

Odbojkarska liga narodov, zaključni turnir v Gdansku, četrtfinale

Sreda, 19. julij