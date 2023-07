Slovenke serijo domačih pripravljalnih tekem odprle z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so na domači pripravljalni tekmi s 3:0 premagale Grkinje.

Slovenske in grške odbojkarice so prvi niz tekem odigrale pred dobrim tednom, zadnjo minuli petek v Pireju, tokrat pa sta se reprezentanci pomerili v Hočah. Slovenke so zmagale brez oddanega niza, največ točk, 15, je k zmagi prispevala Mija Šiftar, Eva Zatković jih je dodala 11, Mirta Velikonja Grbac pa 9.

V prihodnjih dneh bodo slovenske in grške odbojkarice odigrale še tri pripravljalne tekme, prvo že jutri Obračun v VŠD Hoče bo ob 16. uri.