Prevetreni in pomlajeni v novo obdobje

Aktualni državni in pokalni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so na današnji novinarski konferenci pred začetkom sezone predstavili ekipo in razkrili načrte ter cilje v naslednji odbojkarski sezoni. Ob lepem vremenu so se na idilični lokaciji v neposredni bližini Ljubljanice zbrali vsi oranžni zmaji z izjemo dveh slovenskih reprezentantov, Janija Kovačiča in Danijela Koncilje, ki se bosta v prihodnjih dneh s slovensko moško izbrano vrsto borila za vozovnico za olimpijske igre.