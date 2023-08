ACH Volley v okrnjeni zasedbi začel priprave, cilji ostajajo enaki kot vedno

Slovenski državni in pokalni prvaki, člani ACH Volley, so priprave na novo sezono začeli v okrnjeni zasedbi. Dva člana bodo dočakali dokaj pozno, saj sta Jani Kovačič in Danijel Koncilja del reprezentance, ki jo konec avgusta čaka evropsko prvenstvo, konec septembra pa še olimpijske kvalifikacije. "Cilji za letošnjo sezono ostajajo enaki kot vedno, prvo mesto v državnem in pokalnem tekmovanju ter čim boljše predstave v Ligi prvakov in po možnosti uvrstitev v izločilne boje," ob začetku pravi glavni trener Radovan Gačič.

Aktualni državni in pokalni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana so priprave na novo sezono začeli v četrtek. Uvodnega treninga se je udeležila šesterica igralcev Alen Šket, Matic Videčnik, Jaka Sešek, Primož Mejal, Klemen Šen in povratnik v ekipi oranžnih zmajev Jan Pokeršnik. Preostali člani se bodo ekipi pridružili po koncu reprezentančnih akcij, so sporočili iz ljubljanskega kluba.

Luka Marovt, Nejc Najdič in Jošt Kržič so zadnje dni sodelovali na svetovnem prvenstvu do 19 let v Argentini, kjer so Slovenci zasedli 10. mesto, in se bodo ekipi pridružili 21. avgusta. Kapetan Nikola Gjorgiev se bo oranžnim zmajem pridružil po koncu evropskega prvenstva, na katerem bo na najvišja mesta ciljala slovenska reprezentanca z Janijem Kovačičem in Danijelom Konciljo. Oba čakata še reprezentančna jesen in lovljenje olimpijskih sanj na kvalifikacijskem turnirju na Japonskem.

"Začenjamo priprave na novo sezono, trenutno je na voljo šest igralcev, postopoma pa se bodo ekipi pridružili tudi preostali. Cilji za letošnjo sezono ostajajo enaki kot vedno, prvo mesto v državnem in pokalnem tekmovanju ter čim boljše predstave v Ligi prvakov in po možnosti uvrstitev v izločilne boje. Verjamem, da so cilji uresničljivi. Ekipa je doživela veliko sprememb od pretekle sezone, vendar je dovolj časa, da stvari postavimo na svoje mesto," je ob začetku priprav v klubski izjavi dejal trener Ljubljančanov Radovan Gačič.

Ekipa ACH Volley Ljubljana bo tekmovalno sezono začela 7. oktobra s tekmo proti Salonitu iz Kanala, pred tem pa bo odigrala kopico pripravljalnih tekem.