Radovan Gačič ostaja na klopi slovenskih prvakov

Iz tabora aktualnih državnih in pokalnih prvakov, ekipe ACH Volley Ljubljana sporočajo, da na mestu prvega trenerja ostaja Radovan Gačič . V Ljubljani ostajajo tudi preostali člani strokovnega štaba, in sicer pomočnik trenerja Rok Satler , trener za fizično pripravo Samo Korošec , statistik Mitja Torkar , fizioterapevta Jure Ivartnik in Taja Kobilca ter zdravnik Jan Planinc .

Za odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana je še ena nadvse uspešna sezona, v kateri so na 55 tekmah zabeležili kar 49 zmag in osvojili tri lovorike (naslov državnih, pokalnih in srednjeevropskih prvakov). Prav tako so dober vtis pustili v evropskih tekmovanjih, v katerih so sprva v elitni Ligi prvakov za malenkost zaostali za napredovanjem v izločilne boje ter se nato prebili vse do četrtfinala Pokala CEV.

"Zadovoljen sem, da nadaljujem sodelovanje z enim najuspešnejših slovenskih športnih kolektivov. Strokovni štab ostaja nespremenjen, kar je odlično za nadgradnjo našega dosedanjega dela. Cilji so podobni kot vselej pri klubu ACH Volley Ljubljana, in sicer osvojitev domačih tekmovanj in pustiti kar se da najboljši vtis v Ligi prvakov," je povedal Gačič.

V naslednjem mesecu bo znan tudi igralski mozaik Ljubljančanov.

