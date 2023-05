Tilen Kozamernik je novi trener odbojkaric Nove KBM Branika

"Med več kandidati smo se odločili za Kozamernika. Gre za uveljavljenega trenerja, ki je bil v zadnjih letih športni direktor in trener v odbojkarskem klubu Bled, pred tem pa je vodil več slovenskih klubov, žensko reprezentanco in se dokazoval tudi v tujini. Prepričani smo, da bo s svojim znanjem in zagnanostjo veliko prispeval k napredku mlajših igralk in vodil ekipo k zastavljenimi ciljem kluba," je o novem trenerju povedal direktor OK Nova KBM Branik Mitja Koželj.

Kozamernik se je z odbojko začel ukvarjati na Bledu, že zgodaj pa se je odločil za trenerstvo. S Hitom Nova Gorica je v sezonah 2006/07 in 2007/08 osvojil naslov prvaka in pokal, v sezoni 2007/08 pa tudi srednjeevropsko ligo Mevza.

Pozneje se je pridružil trenerju Glennu Hoagu v moški ekipi ACH Volley, nato je desetletje deloval v Turčiji. Med leti 2007 in 2012 je bil tudi selektor slovenske ženske članske reprezentance. V zadnjih letih je deloval kot športni direktor in trener v OK Bled.

"Vesel sem, da je vodstvo mariborskega kluba v meni prepoznalo trenerja, ki bi z ekipo lahko uresničil cilje v novi sezoni, hkrati pa sem ponosen, da bom vodil bankirke. Zavedam se, kakšne cilje ima klub in trudil se bom, da jih ekipa tudi doseže," je selitev v novo sredino pokomentiral trener, posebej zadovoljen, da bo klubski dres še naprej nosila Iza Mlakar.

