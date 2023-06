V ACH Volley se vrača stari znanec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med aktualne državne in pokalne prvake ACH Volley Ljubljana se vrača stari znanec ljubljanskega občinstva Jan Pokeršnik, ki je za oranžne zmaje odigral že devet sezon, v minuli pa je uspešno zastopal barve romunske Steaue, so sporočili iz kluba.

"Vesel sem, da se vračam tako rekoč domov, saj sem z ACH Volleyjem preživel že vrsto uspešnih let. Ekipa se je dodobro pomladila in ena izmed nalog nas starejših igralcev je, da čim bolj pomagamo mlajšim," je ob sklenitvi sodelovanja z ACH Volleyjem Ljubljana dejal izkušeni 33-letni odbojkar, ki je svojo športno pot začel pri ravenskem Fužinarju, v tujini pa se je preizkusil v Švici, Franciji in Romuniji.

Pokeršnik bo ob kapetanu Gjorgievu, Šketu in Videčniku v veliko pomoč mladim in talentiranim igralcem v ekipi državnih prvakov. Sprejemalsko linijo v prihodnji sezoni bodo tako ob Pokeršniku tvorili še Marovt, Šket in Šen.