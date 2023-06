Žiga Štern se seli na Poljsko, v ACH dva najstnika

Na skrajni severovzhod Poljske se bo slovenski sprejemalec Žiga Štern preselil po sezoni v Nemčiji (Friedrichshafen). "Obstajala je možnost, da podaljšam pogodbo v Nemčiji, a po kratkih usklajevanjih smo se s Šlepsk Suwalkijem hitro dogovorili. Po pogovoru s trenerjem in nekaterimi igralci, ki so tam že igrali, sem dobil občutek, da gre za izjemno organiziran klub. Slednji premore novo dvorano, ekipa za novo sezono pa je dobro sestavljena," komplimentov na račun novih delodajalcev ne skriva starejši izmed odbojkarskih reprezentančnih bratov Štern in ob pogledu v novo klubsko sezono doda: "Vemo, da je poljska liga ena najbolj kakovostnih. S soigralci bomo imeli nalogo, da se čim bolje kosamo z najboljšimi ekipami. Uvrstitev v končnico bi bila velik uspeh. Naredili bomo vse, da se tja prebijemo in tudi tam pokažemo zobe tekmecem."

Štern je športno pot začel pri Svitu iz Slovenske Bistrice, pred sezono 2010/11 pa prestopil v Žužemberk. Z Dolenjske se je leta 2016 preselil v Kamnik in pri Calcit Volleyju igral skupaj z mlajšim bratom Tončkom. Po štirih sezonah v Calcitu, v katerih se je veselil enega pokalnega naslova, je sklenil sodelovanje z ACH Volley in postal slovenski prvak. Za tem se je prvič podal na tuje. V sezoni 2017/18 je v Franciji igral za Tours in Stade Poitevin Poitiers, v naslednji sezoni pa za turški Jeopark Kula Belediyespor in italijanski Top Volley Latina. Pred selitvijo v Nemčijo je bil še tri sezone član grškega prvoligaša Foinikas Syros ONEX, s katerim je osvojil več lovorik.

Novice iz ACH Volleyja

Sedemnajstletni Nejc Najdič se je v pretekli sezoni kalil pri Merkurja iz Maribora. "Zelo sem vesel, da bom v prihodnji sezoni lahko del ekipe ACH Volleyja, v kateri so igralci od katerih se bom lahko veliko naučil in tako postal boljši. Kljub temu, da sem star 17 let, želim v Ljubljani pustiti dober vtis in izkoristiti vsako ponujeno priložnost," je prihodu k prvakom povedal Najdič. Ob Najdiču se v Tivoli iz Črnuč seli tudi mlajši od bratov Kržič, Jošt Kržič. "Ko te pokliče klub kot je ACH Volley Ljubljana, je odločitev zelo preprosta. Tukaj se bom veliko naučil in rasel iz dneva v dan, tako kot igralec, kakor tudi kot oseba. Z nekaterimi fanti smo skupaj že doživeli veliko reprezentančnih uspehov v mlajših kategorijah, zdaj pa je čas, da se dokažemo tudi v oranžnem dresu."

Z igranjem v ekipi slovenskih prvakov pa bo nadaljeval Primož Mejal.