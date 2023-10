Kamničani še brez izgubljenega niza, ACH Volley enega oddal v Kranju

Tretji krog državnega odbojkarskega prvenstva za moške se je začel s sredino zmago podprvakov iz Kamnika, ki letos ciljajo na naslov prvaka. V gosteh so s 3:0 premagali Fužinarja in vknjižilo tretjo zmago brez izgubljenega niza. V četrtek so branilci naslova, člani ACH Volley, gostovali v Kranju, kjer so jim gostitelji povzročili kar nekaj preglavic, in zmagali s 3:1. S 3:1 je Krka premagala Alpacem Kanal, Mariborčani pa so bili s 3:0 boljši od Pomgrada.

Kamniški odbojkarji, ob ACH Volleyju prvi favoriti tekmovanja, so z lahkoto prišli še do tretje zmage v prvenstvu. Na gostovanju pri Fužinarju so v posameznih nizih zaostajali le v tretjem, v katerem so Korošci vodili z 22:19, nato pa niso več osvojili niti točke.

V prvih nizih so pa že na začetku potrdili vlogo favorita, v prvem so se gostitelji še nekako upirali, v drugem pa so osvojili vsega 11 točk. V tretjem pa je do izida 22:19 kazalo, da se bo tekma podaljšala, toda v končnici je zablestel Uroš Pavlović, s trem bloki je tehtnico dokončno nagnil na kamniško stran.

ACH Volley je lani v Kranju izgubil eno izmed dveh točk, tudi letos pa se skozi gorenjsko prestolnico ni le sprehodil. Prva dva niza je po dobri igri predvsem ob mreži sicer dobil zanesljivo, v tretjem pa so Kranjčani zaigrali boljše v obrambi, kmalu povedli s petimi točkami, taka pa je bila tudi njihova prednost ob koncu niza.

Varovanci Saša Ropa se s tem niso zadovoljili, bili favoritom enakovredni vse do končnice četrtega niza, v katerem pa je vendarle prišla do izraza kakovostna premoč branilcev naslova, pri katerih je bil z 21 točkami najboljši posameznik makedonski korektor Nikola Gjorgiev. S šestimi bloki se je izkazal reprezentant Danijel Koncilja, mladi Jošt Kržič pa je prispeval štiri ase in tri bloke. ACH Volley je v Kranju zmagal s 3:1. Foto: Aleš Oblak

Mariborčani so na tekmi do zdaj nepremaganih ekip gladko ugnali Panvito Pomgrad, reči pa so imeli pod kontrolo od začetka do konca. Prekmurci so vodili le enkrat na tekmi, z 1:0 v tretjem nizu, kar nazorno kaže na premoč varovancev Sebastijana Škorca. Ti so v prvem nizu do odločilne prednosti prišli po treh zaporednih blokih, s katerimi so povedli s 16:11, gosti pa se jim do konca niza niso več resneje približali.

V drugem nizu so domači z asom Gregorja Pernuša že vodili z 11:5, prednosti pa niso spuščali iz rok. Še najbolj negotov je bil tretji niz, gosti so se pred končnico približali na 20:21, toda Štajerci preobrata niso dopustili, Žiga Donik, s 16 točkami najučinkovitejši igralec tekme, je dvoboj končal z blokom. Prav blok je bil tisti element, v katerem je bila mariborska vrsta občutno boljša.

Salonit je imel že lani zelo slabo sezono, pred letošnjo sezono prevetril ekipo, a pravih rezultatov še ni. Tokrat je izgubil v Novem mestu proti povratniku v elitno konkurenco, Krki. Prva dva niza sta bila izenačena, prvega so dobili domači, drugega Kanalci, v drugi polovice pa so bili Novomeščani precej boljši tekmec, kar so potrdili z zanesljivo zmago. Domači kapetan Martin Kosmina je dosegel 22 točk, Miha Bregar 19, od tega štiri z bloki, še dva bloka več pa je v statistiko vpisal Luka Lindič.

