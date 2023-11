Kamničani niso bili kos zahtevni nalogi

Odbojkarji Calcit Volleyja so v prvi tekmi prvega kroga pokala Challenge doma izgubili s poljsko ekipo Projekt Varšava, ki bo ob Monzi prvi kandidat za končno prvo mesto, z 0:3 (-14, -23, -17). Odbojkarji Panvite Pomgrad pa so torek v svoji dvorani v Puconcih v torek premagali špansko Pameso Teruel s 3:1 (26, -23, 18, 27).

Kamniški odbojkarji bi težko dobili težjega nasprotnika v prvem krogu pokala Challenger, kajti Projekt Varšava je ob italijanski Monzi prvi favorit za osvojitev prvega mesta v tem tekmovanju. Za nameček tudi kamniška forma ni večna ravni kot pred 14 dnevi, ko so v derbiju slovenskega prvenstva premagali ACH Volley. Do so v manjši krizi, je potrdil sobotni poraz v Kranju, na drugi strani pa gostje iz Varšave v poljskem prvenstvu na sedmih tekmah še niso izgubili. Jasno je torej bilo, na čigavi strani je bila prednost pred tekmo v Kamnik. Odbojkarji iz Varšave so svojo kakovost potrdili tudi na tekmi. Nekaj težav so imeli le v drugem nizu, ko Kamničani niso izkoristili svojih priložnosti.

V prvem nizu so domači odbojkarji gostom sledili le do pete točke, po asu Francoza Kevina Tillieja so Poljaki prvič povedli za tri točke (11:8), do odločitve pa je prišlo po kar štirih zaporednih blokih Andzreja Wonke in vodstvu Varšave s 17:10. Kamničani so se sprijaznili s porazom v uvodnem nizu, ki se je končal z njihovo lastno napako.

Mladen Kašić je s svojimi varovanci zabeležil poraz. Foto: Klemen Brumec

Popolnoma drugače, predvsem pa bolj zbrano, so domači odbojkarji začeli drugi niz, v katerem so po dveh lastnih napakah gostov povedli s 5:1. Tudi po polminutnem odmoru Piotra Grabana Kamničani niso popuščali, v napadu so bili bolj učinkoviti, bolje so delovali v bloku in prav po njem, uspešen je bil Jure Okroglič, so še vedno vodili s štirimi točkami prednosti (13:9). Toda po nekaj slabših sprejemih so Poljaki z asom Jana Firleja izenačili na 14:14, po kamniški napaki pa povedli s 15:14. Uroš Nikolić je z blokom izid takoj izenačil na 15:15, vendar je bilo to zadnje izenačenje v drugem nizu. Z asom Linusa Webra so odbojkarji iz Varšave domači ekipi pobegnili za tri točke (17:20), ki jih Kamničani niso več ulovili. Na točko zaostanka so še prišli, imeli tudi napad za izenačenje na 23:23, namesto tega pa so gostje z blokom prišli do dveh zaključnih žog za vodstvo z 2:0 v nizih. Prvo so še ubranili, druga pa je po servisu končala v mreži.

Tudi v tretjem nizu so Poljaki držali visoko raven sprejema, kar jim je olajšalo igro v napadu, ob tem pa so bili še naprej odlični v bloku. Prav v tem elementu igre so dosegli točko za vodstvo s 5:2, po napaki Kamničanov pa je bilo že 7:3. Domači odbojkarji so se gostom približali na dve točki zaostanka (8:10), toda po novem bloku, tokrat Tillieja pa so zaostajali že za pet točk (8:13). S polminutnim odmorom je domači trener zaustavil nalet gostov in na servis Uroša Planinšiča je domača ekipa dosegla tri zaporedne točke, vendar na manj kot dve točki zaostanka ni več prišla. Tekma je bila odločena po servisih Arturja Szalpuka, ko je Varšava dosegla štiri zaporedne točke za vodstvo z 21:14. Tako kot prva dva niza, se je tudi tretji končal z napako kamniške ekipe.

Panvita Pomgrad na povratno tekmo z lepo prednostjo

Prekmurci so po tesnem napredovanju v prvem krogu, ko so bili po zlatem nizu boljši od ciprske Omonie, dobro začeli drugi krog tekmovanja. Pred gostovanjem v Španiji prihodnji teden so si priigrali lepo prednost.

Varovanci Dejana Fujsa so v prvem nizu ves čas imeli prednost, vodili so tudi s 24:21, na koncu pa so trepetali za vodstvo z 1:0. Na razliko so vendarle povedli (28:26). V drugem so gosti vodili že za šest točk (16:10), niz pa dobili šele po tesni končnici, potem ko je domačinom malce zmanjkalo za preobrat v tem delu.

Veselje Prekmurcev. Foto: Panvita Pomgrad

Tretji niz je bil še najmanj izenačen, potem ko je Panvita v drugem delu niza povečevala prednost in niz dobila s 25:18. V četrtem pa so po asu Žana Bedrača ter po težko prigarani prednosti z 21:17 malce popustili in dovolili tekmecem, da se povsem približajo. V tesni končnici so domači niz vendarle dobili z 29:27.

Pri Panviti je bil z 20 točkami najbolj učinkovit Nenad Šormaz, 17 točk je dodal Stefan Mirković, 15 pa Leonardo Doda. Pri Špancih je 18 točk dosegel Victor Mendez Jimenez (5 blokov). Prekmurci so imeli občutno prednost v bloku (23:10) in pri sprejemu (48:34 %).