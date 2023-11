V glavnem delu pokala challenge še Kamničani

Mladen Kašić, trener Kamničanov, ki v tej sezoni še niso izgubili niza, se je že na sredini tekmi lahko prepričal, da norveška ekipa ne predstavlja nikakršne nevarnosti, kljub temu pa je tudi povratno tekmo, na kateri so bili uradno domačini Norvežani, začel z najboljšo postavo.

A ta skupaj ni odigrala niti prvega niza. Hrvaški strokovnjak je postopoma menjal igralce, priložnost so dobili prav vsi, pri izidu pa se to ni poznalo. Prav v vseh nizih so Kamničani tekmece nadigrali, jih ob živce spravljali z blokom (z njim so dosegli 14 točk), niti v enem trenutku ni kazalo, da bi lahko Skandinavci dobili vsaj častni niz.

Naslednji tekmec Kamničanov bo poljska ekipa Projekt Varšava, prva tekma bo 29. novembra. Isti dan bo pri španski ekipi Pamesa Teruel gostovala Panvita Pomgrad.

V kvalifikacijah pokala challenge sta v sredo obstala Merkur Maribor in Hiša na kolesih Triglav.