Prekmurci gostijo Mariborčane

Deseti krog državnega odbojkarskega prvenstva za moške se začenja že danes, ko bodo člani Panvite Pomgrada, ki so si sredi tedna priigrali lepo prednost pred povratno tekmo pokala challenge, gostili OK Merkur Maribor. Prekmurci bodo poskušali zmagati petič, gostje pa sedmič. Vodilni Calcit Volley bo po prvem porazu v preteklem krogu v soboto gostil Fužinarja, ACH Volley pa Hišo na kolesih Triglav. V derbiju začelja bodo Kanalci, ki so še brez zmage, gostili Krko.