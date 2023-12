Primer Nika Mujanovića je v zadnjih tednih dvignil ogromno prahu. 19-letni slovenski korektor, ki je zadnje poletje dobil priložnost tudi za dokazovanje v slovenski odbojkarski reprezentanci, je imel po besedah Calcit Volleyja veljavno pogodbo s slovenskim klubom, kar je potrdilo tudi pristojno sodišče v začasni odredbi.

Na strani kluba je bila tudi Odbojkarska zveza Slovenije, a se je primer razpletel s selitvijo najstnika v elitno italijansko ligo. Zeleno luč za to je prižgala Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB). Mujanovićev zastopnik Blaž Tomažin Bolcar je ob prestopu zapisal, da je bil prestop izpeljan skladno z ustaljeno prakso, saj da prestop ne odstopa od podobnih primerov, obenem pa vse ali vsaj večina mednarodnih športnih organizacij dovoljujejo prestope v primeru prekinitve pogodbe.

Zdaj so svoj pogled predstavili tudi pri generalnem sponzorju slovenskega kluba Calcitu, ki med drugim opozarja, "da sedaj vse skupaj presega Nika, presega klub in OZS, kajti ustaviti je treba prakso, kjer bodo lahko igralci samovoljno, kljub veljavnim pogodbam, prehajali iz enega kluba v drugega, če bodo le pod okriljem 'pravih ljudi'."

Celotno izjavo si lahko preberete v nadaljevanju.

Izjava generalnega sponzorja OK Kamnik, podjetja Calcit, o zadevi Nik Mujanović

Calcit Volley je zgodbo okrog Nika gradil zadnjih nekaj let. Fant je dozorel šele v preteklem finalu prvenstva, svojo priložnost pa je izkoristil tudi z dobro igro v reprezentanci.

Konec avgusta je podpisal aneks k svoji pogodbi z domačim klubom, ki ga zavezuje k igranju do konca sezone 2024/25. Kljub odsotnosti določila za enostransko prekinitev pogodbe je na začetku sezone to storil na silo, klubu pa pustil zelo omejene možnosti za iskanje primerne zamenjave.

Nekaj dni pred odpovedjo pogodbe sta z očetom pristopila do nas in odprla vprašanje o odškodnini v primeru odhoda, pa se o tem nismo hoteli pogovarjati, ker smo z njim videli homogeno in zmagovito ekipo, ki lahko osvoji prvenstvo. Slednje je za nas glavni cilj! Nikoli nismo sponzorirali odbojke z namenom, da bi razvijali igralce za prodajo, temveč da nadaljujemo dolgoletno tradicijo kluba v Kamniku in morda ponovno osvojimo prvenstvo.

Preden je zadeva postala javna, smo Niku ponudili možnost predčasnega odhoda konec te sezone brez zahtevane odškodnine, pa pri nameri žal nismo bili uspešni. V postopku registracije je Nik v sodelovanju z managerjem in verjetno nekom iz FIVB na osnovi enostranske izjave izločil Calcit Volley kot stranko v postopku. Tako nismo imeli nikakršne besede več, da bi prestop blokirali ali se pogajali o odškodnini. Naj poudarimo, da je enostranski izjavi Calcit Volley nasprotoval z začasno odredbo kamniškega sodišča, pa so jo na FIVB ignorirali.

Na podlagi "humanitarnega" člena, ki FIVB-ju omogoča intervencijo, ko domača zveza nerazumno zadržuje igralca (spomnimo se primera ukrajinskega igralca, ki je želel prestopiti v tujino, pa ga je ukrajinska zveza želela blokirati, ker bi moral na fronto), so povozili tudi OZS in si tako odprli pot do registracije igralca v nov klub.

Sedaj vse skupaj presega Nika, presega klub in OZS, kajti ustaviti je treba prakso, kjer bodo lahko igralci samovoljno, veljavnim pogodbam navkljub, prehajali iz enega kluba v drugega, če bodo le pod okriljem "pravih ljudi". To v naši ligi ni osamljen primer, saj je na enak način Maribor konec lanske sezone izgubil igralko, ACH-jev igralec je na enak način poslal odstopno izjavo ljubljanskemu klubu, medtem ko je mariborski igralec pokazal lojalnost klubu in takšna prigovarjanja zavrnil.

Sprašujemo se, kdo bo še vlagal v odbojko, ko bodo nadarjene igralce kradli, medtem ko bodo vložki sponzorjev šli neposredno v žepe managerjev in velikih klubov.

Ne pozabimo, da je valilnica mladih talentov prav slovenska klubska odbojka, brez nje tudi Mujanovića ne bi bilo.

Calcit