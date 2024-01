"Sanjati o zmagi proti taki ekipi bi bilo nerealno"

Kamničanke bodo v četrtek gostile eno od ekip za vrh lige prvakinj, Fenerbahče, s katero so se srečale v začetku novembra v Istanbulu in izgubile z 0:3 (-16, -18, -19).

Turška zasedba je po štirih tekmah zanesljivo na prvem mestu skupine C. Na računu ima štiri zmage in maksimalnih 12 točk. Še več, na dozdajšnjih obračunih ni oddala niti niza. Gostje v Ljubljano prihajajo kot izrazite favoritinje, tudi v turškem prvenstvu so na prvem mestu. Premagale so tudi Vakifbank, ki v ligi prvakinj brani zadnja dva naslova, kar samo govori o njihovi kakovosti.

"O zmagi se niti ne pogovarjamo, bomo pa skušali dati svoj maksimum"

"Pritiska ne bo nobenega, hkrati pa bomo poskušali maksimalno napasti z dobrim servisom in ob dobrem sprejemu poskušali nekaj narediti tudi v napadu. A sanjati o evropski zmagi proti takšni ekipi bi bilo nerealno. O tem se niti ne pogovarjamo, v vsakem primeru bomo skušali dati svoj maksimum, ki smo ga v tem trenutku sposobni. To priložnost bi izkoristil, da širšo slovensko odbojkarsko javnost povabim v Tivoli, da navija za našo ekipo, hkrati pa si v živo pogleda najboljše igralke na svetu, ker takšne priložnosti niso ravno pogoste," je pred četrtkovim dvobojem v klubski mikrofon dejal glavni trener Kamničank Bruno Najdič.

"Sanjati o evropski zmagi proti takšni ekipi bi bilo nerealno. O tem se niti ne pogovarjamo." Foto: www.alesfevzer.com

Izkoristiti za dobro pripravo

Slovenske državne prvakinje so zadnjo tekmo odigrale 23. decembra, ko so v prvem krogu modre skupine državnega prvenstva premagale Luko Koper, nato pa dobile devet prostih dni. Maša Pucelj je v tem času z mladinsko reprezentanco do 20 let igrala na srednjeevropskem prvenstvu v Mariboru, kjer bi morala sodelovati tudi Ula Gorjup, a ga je zaradi vnetja kolena morala zapustiti.

Najdič gledalce poziva, naj pridejo v Tivoli in si ogledajo najboljše igralke na svetu, "ker takšne priložnosti niso ravno pogoste". Foto: CEV

"Maša je s prvenstva prišla zelo utrujena in smo ji namenili nekaj dni počitka, tako da bo trenirati začela šele v sredo. Druge so trenirale, vendar vse od začetka decembra nimamo nobenih skupnih treningov. Dobro je vsaj to, da so se igralke spočile, tudi zdravstveno stanje je vendarle nekaj boljše. V tem tednu smo več pozornosti namenili tehničnemu delu, ampak proti Fenerbahčeju, tudi če bi bili v polni zasedbi in bi ves čas normalno trenirali, ne bi imeli kaj veliko priložnosti za zmago. Tekmo s Turkinjami bomo skušali odigrati čim bolj sproščeno in jo izkoristiti za pripravo na sobotno tekmo z Ankaranom, ki nas čaka v domačem prvenstvu, predvsem pa potem na tekmo v Nemčiji proti Potsdamu. Upam, da bomo do takrat v dobrem stanju, da bomo prikazali dobro igro in morda pripravili presenečenje," je dodal Najdič.

Njegove varovanke so po štirih tekmah lige prvakinj pri eni točki, zadnjo tekmo lige prvakinj pa bodo odigrale prihodnji torek pri Potsdamu.