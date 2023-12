Odbojkarice začele drugi del, Calcit z gladko zmago, Mariborčanke ob točko, Novogoričanke ob dve

Odbojkarice so začele z drugim delom DP, v katerem se odvijajo dvoboji v modri in zeleni skupini. Neporažen Calcit Volley je s 3:0 premagal Koper, SIP Šempeter z 2:3 izgubil z Mariborom, GEN-I Volley pa je z 2:3 izgubil z Ankaranom. V zeleni skupini je Calcit Volley II s 3:0 Visit Braslovče, ATK Grosuplje pa z enakim izidom ŽOK Šentvid. Tekma med Formisom in OD Krim je predvidena za 10. januar.

Calcit Volley, ki je doslej v prvenstvu izgubil le dva niza, je zanesljivo premagal Luko Koper, čeprav še vedno igra oslabljen.

Mariborčanke so imele v zadnjih letih s Šempetrankami že težave, tako je bilo tudi tokrat. Prva dva niza so predvsem zaradi servisov Ise Ramić in blokov dobile zlahka, v tretjem pa se je zalomilo. gostiteljice so od začetka postopoma večale prednost, vodile že 17:10, Mariborčanke so jih v nadaljevanju lovile, a ujele jih niso. Četrti niz je bil najbolj izenačen, gostje pa so imele v njem že tudi dve zaključni žogi, a so ju zapravile, tako da je zmagovalca odločal "tie break".

V njem dvoma o zmagovalcu ni bilo, gladko so ga dobile Mariborčanke. Ramić in Iza Mlakar sta bili zanesljivi v napadu, odločilno prednost pa je z dvema blokoma prispevala Klara Milošič. Mlakar je bila s 23 točkami najučinkovitejša igralka tekme, Ramić jih je dodala 21, šest z asi, na drugi strani jima je z napadalnimi akcijami dobro odgovarjala Darja Eržen (21). Sestri Klara ter Nika Milošič pa sta bili spet odlični v bloku, obe sta z njim dosegli pet točk.

GEN-I Volley in Ankaran sta se v Novi Gorici pomerila že v zadnjem krogu prvega dela prvenstva. Takrat so domače zmagale s 3:0, tokrat pa je bilo precej bolj izenačeno. Novogoričanke so dvakrat vodile, toda gostje so dvakrat izenačile, tako da sta morali ekipi odigrati še skrajšani peti niz. Za razliko od Šempetrank proti Novi KBM Branik pa so Ankarančanke presenečenje dokončale. Ob koncu so sicer imele nekaj težav pri postavljanju pike na i, zapravile štiri zaključne žoge, peto pa je z blokom izkoristila Emi Jurič, prvo ime te tekme. Dosegla je 25 točk, v statistiko pa vpisala šest asov. Odlično je pri zmagovalkah servirala tudi Ema Stikić, dosegla je pet asov.

Calcit Volley na zadnjih tekmah igra z majhnim številom igralk, a se mu to ne pozna. Tudi tokrat igre ni organizirala Sara Najdič, ampak Ula Gorjup, ki pa svojo nalogo vrhunsko opravlja. Proti Luki Koper, ki ni imela nikakršnih možnosti, se je izkazala tudi s sedmimi točkami, štiri je dosegla z začetnimi udarci. Standardno dobra je bila Maša Pucelj, k zmagi je prispevala 15 točk, pri istem številu se je na nasprotni strani ustavila Nina Đukić, ki pa je bila premalo za resen odpor njene ekipe.

1. DOL, ženske, drugi del Sobota, 23. december

Lestvici: Modra skupina: 1. Calcit Volley 15 tekem - 45 točk

2. Nova KBM Branik 15 - 35

3. SIP Šempeter 15 - 28

4. GEN-I Volley 15 - 26

5. Luka Koper 15 - 14

6. Ankaran 15 - 14 Zelena skupina: 1. ATK Grosuplje 1 - 12

2. Calcit Volley II 1 - 12

3. Krim 0 - 6

4. Formis 0 - 6

5. Šentvid 1 - 3

6. Visit Braslovče 1 - 0

