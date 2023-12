Kamničanke prvi del končale brez praske, Koprčanke namučile Mariborčanke

Branilke naslova iz Kamnika so redni del končale brez praske, s 14 zmagami, maksimalnimi 42 točkami in zgolj dvema oddanima nizoma.

Branilke naslova iz Kamnika so redni del končale brez praske, s 14 zmagami, maksimalnimi 42 točkami in zgolj dvema oddanima nizoma. Foto: www.alesfevzer.com

V zadnjem krogu prvega dela državnega prvenstva za odbojkarice so neporažene Kamničanke s 3:0 premagale Formis, ki se seli v zeleno skupino. Brez oddanega niza so zmagale tudi Novogoričanke, ki so bile doma boljše od Ankarančank. Koprčanke so po petih nizih izgubile z Mariborčankami, Grosupeljčanke pa z 1:3 proti Šempetrankam.

Varovanke Bruna Najdiča v domači dvorani niso imele težav s Formisom. Vse nize so hitro odločile in jih proti zadnjeuvrščenim Hočankam dobile na 11 ter dvakrat na 13.

Pri vodilni ekipi lige je ob odsotnosti Anđelke Radišković in Sare Hutinski 18 točk dosegla Maša Pucelj (3 bloki), 15 jih je dodala Lara Rituper, 13 pa Asja Šen (3 asi). Pri gostjah je največ točk, pet, dosegla Daša Cvetko.

Bolj razburljivo je bilo v Kopru, kjer so bankirke za zmago potrebovale pet nizov. Domače odbojkarice so bile boljše v prvem, v drugem pa so na razliko izenačenje izsilile Mariborčanke.

V tretjem so bile znova boljše domačinke, a nato nikakor niso zmogle streti Mariborčank, ki so izsilile peti niz in v njem prve prišle do oprijemljive prednosti štirih točk. Koprčanke se niso predale, znižale so na 9:10, a je nato z delnim izidom 5:1 Mariborčankam uspelo relativno mirno pripeljati odločilni niz do konca.

Za Koprčanke je 24 točk dosegla Nina Đukić, Izo Mlakar, ki je dosegla 20 točk, pa je tokrat pri bankirkah presegla Tali Lekše s 24.

Mariborčanke so na Obali zmagale šele po petih nizih. Foto: www.alesfevzer.com

Novogoričanke so bile bolj zanesljive doma proti Ankaranu. Ta si je sicer zagotovil drugi del prvenstva v modri skupini, pri primorskih sosedah pa ni imel pravih možnosti za uspeh.

Domačinke so z izjemo drugega niza, ki so ga slabo začele in šele v končnici strle obalne gostje (25:22), nadzorovale potek dogajanja na svojem parketu. Prvi niz so dobile na 16, zadnjega pa na 14 ter na lestvici začasno preskočile SIP Šempeter na tretjem mestu.

Pri GEN-I Volleyju sta Polona Frelih in Pia Blažič dosegli po 15 točk, pri gostjah pa je dvomestno število točk presegla Ema Stikić z 11.

Šempetranke so se morale malce bolj potruditi za vrnitev na tretje mesto. V Grosuplju so slabo začele in izgubile prvi niz, nato pa le unovčile kakovost. Drugi niz so dobile na 18, tretjega na 16, četrtega pa na 17.

Pri domačinkah sta po 12 točk dosegli Nika Pucelj in Klavdija Čož, pri odbojkaricah iz Savinjske doline pa sta 15 oziroma 13 točk dosegli Ana Mojca Krajnc (4 bloki) in Katarina Bulc.

Drugi del prvenstva se bo začel 23. decembra. V modri skupini bodo igrale odbojkarice Calcita Volleyja, Nove KBM Branika, SIP Šempetra, GEN-I Volleyja, Luke Kopra ter Ankarana.

V zeleni skupini pa odbojkarice ATK Grosuplja, Formisa ter najboljše štiri ekipe iz 1. B lige.

1. DOL, ženske, 14. krog Sobota, 16. december

Lestvica:

Preberite še: