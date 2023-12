Za uvod zanesljiva zmaga branilk naslova

Kamničanke so zanesljivo prišle do 13. zmage.

Branilke naslova Calcita Volleyja so v 13. krogu državnega prvenstva s 3:0 (–12, –15, –16) premagale SIP Šempeter in ostale neporažene. V sredo bodo drugouvrščene Mariborčanke gostile Grosuplje, na Obali se obeta primorski spopad, zadnje Formiske pa gostijo četrte Novogoričanke.

Kamničanke so kljub manjkajočima Anđelki Radišković in Sari Hutinski ostale popolne po 13 krogih. Na vrhu lestvice imajo 39 točk, Šempetranke so tretje s 24. Vmes so še odbojkarice Nove KBM Branik z 28 točkami.

Od samega začetka dvoboja pravih dvomov o zmagovalkah ni bilo. Kamničanke so nemudoma prevzele pobudo in hitro povedle z 11:4. Kljub maloštevilni zasedbi v Šempetru v Savinjski dolini so tudi z vsega osmimi igralkami narekovale močan ritem, si porazdelile točke ter zanesljivo dobile prvi niz s 25:12.

Drugi niz je bil bolj izenačen, do 6:7 so domačinke sledile Calcitu, nato pa je ta hitro prišel do oprijemljivejše prednosti pri 13:7. Savinjčanke so bile v tem nizu nekoliko bližje, a daleč od uspeha proti favoriziranim Kamničankam, ki so dobile sedem od zadnjih osmih točk.

Tudi tretji niz se je začel s hitro prednostjo gostij, ki so povedle s 6:1. Znova so ob koncu niza varovanke Bruna Najdiča še bolj stopile na plin in tudi tretji niz dobile prepričljivo s 25:16.

Pri gostjah je 20 točk dosegla Maša Pucelj, 15 jih je dodala Asja Šen. Pri domačih je Katarina Bulc edina dosegla dvomestno število točk z 10. Kamničanke so prevladovale predvsem pri učinkovitosti napadov (41:27 odstotkov), z bloki (10:2) ter asi (9:1).

Lestvica:

