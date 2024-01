V Kamniku dve okrepitvi

Štiriintridesetletna kanadska blokerka je v Kamnik prvič prišla v sezoni 2013/14 in pomagala ekipi do prve pokalne lovorike. V Kamnik se je prvič vrnila leta 2018 in bila udeležena pri vseh štirih zadnjih naslovih državnih prvakinj. Do zdaj je igrala za univerzo Houston v ZDA, v Nemčiji za Aurubis Hamburg in Rote Raben Vilsbiburg in v Romuniji za CSM Bukarešto.

Z univerze Maryland Baltimore v ZDA pa se v Slovenijo vrača nekdanja kadetska in mladinska reprezentantka, Julija Grubišić Čabo, hči nekdanjega vaterpolista Roberta Grubišića Čaba in odbojkarice Alenke Lešnik, ki je svojo odbojkarsko pot začela v Novi KBM Braniku. Pred odhodom v ZDA je 19-letna sprejemalka tri leta igrala za Formis.

Na današnji tekmi lige prvakov proti Fenerbahčeju bo kamniški trener Bruno Najdič že lahko računal tudi na Grubišić Čabo, Charuk pa bo v ligi prvakinj zaigrala šele prihodnji torek, ko bo Calcit Volley gostoval v Potsdamu.

