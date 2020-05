Konec je: odbojkarji znova ostali brez lige narodov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

FIVB je 13. marca zaradi pandemije koronavirusa to elitno odbojkarsko tekmovanje najprej prestavila na kasnejši termin, omenjalo se je mesece po olimpijskih igrah v Tokiu, a po odpovedi le-teh, zdaj pričakovano ne bo niti lige narodov, kjer bi morali v tej sezoni končno nastopiti tudi slovenski odbojkarji.

Slovenci so si nastop med elito zagotovili že leta 2017, a so zaradi ustanovitve novega, komercialnega tekmovanja slovenski odbojkarji na grd način ostali brez vstopnice. V preteklem letu so si možnost nastopa v ligi narodov vnovič zagotovili po zmagi na pokalu challenger v Stožicah.

Tekmovanje se tako prestavlja na leto 2021, za zdaj pa še ni jasno, ali bo to pred ali po olimpijskih igrah na Japonskem, ravno tako pa ne, ali bodo vse ekipe ohranile mesto v tekmovanju. Ne bi se čudili, če bi najmanjši spet potegnili kratko. Izgovor pa bi bil denimo koronavirus.

