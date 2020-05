Matijo Pleška zapustila desna roka

ACH Volley bo tudi v prihodnji sezoni lahko računal na sprejemalce Jana Pokeršnika, Jureta Okrogliča in Mateja Köka, ravno tako na reprezentančnega blokerja Matica Videčnika in Uroša Pavlovića. Na mestu libera bo še naprej tudi Žiga Kumer, so sporočili iz tabora slovenskih prvakov. Dodali so še, da ekipo zapušča pomočnik trenerja Jurij Žavbi.

Po predčasnem koncu sezone, v kateri so odbojkarji ACH Volley Ljubljana ubranili naslov pokalnih, srednjeevropskih in državnih prvakov, sta vodstvo in strokovni štab že aktivna pri sestavi ekipe za naslednjo sezono. Želja je bila zadržati jedro ekipe in za zdaj so pri tem zelo uspešni. Pri slovenskih prvakih jim je uspelo zadržati sprejemalce Jana Pokeršnika, Jureta Okrogliča in Mateja Köka, z blokom pa bosta napade poskušala zaustavljati Matic Videčnik in Uroš Pavlović. V prihodnji sezoni bo na mestu libera še naprej tudi Žiga Kumer. Ekipo je do zdaj zapustil le Božidar Vučičević, ki je odšel v Rusijo, skoraj zagotovo pa mu bo sledil tudi Američan Kyle Patrick Dagostino.

Sporočili so še, da ekipo zapušča desna roka trenerja Matije Pleška, pomočnik Jurij Žavbi, ki se je odločil za drugačno pot. Glavni statistik ostaja Mitja Torkar, na drugih področjih v klubu pa ne bo sprememb.

Poleg glavnega dela lige prvakov bo za oranžne zmaje naslednja sezona z uvedbo novega trikrožnega sistema v domačem prvenstvu in s povečanim številom ekip v srednjeevropski ligi ter nastopanja v pokalu zelo pestra in naporna. "Upamo pa, da bo ogled tekem v Tivoliju čez slabega pol leta že dostopen tudi obiskovalcem," so še zapisali.

