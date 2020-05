Spremembe v odbojkarskem prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbojkarska zveza Slovenije je klubom predstavila nov sistem tekmovanja v okviru državnega prvenstva. Slednje se bo v prvoligaški konkurenci odslej odvijalo po trikrožnem sistemu in z dvema prvima ligama, v prvenstvu pa bodo že od samega začetka nastopale vse ekipe.

Sekretar tekmovanj in Tekmovalno-registracijska komisija sta z odobritvijo Strokovnega sveta Odbojkarske zveze Slovenije Predsedstvu OZS podali predlog o spremembah tekmovalnega sistema v okviru državnega odbojkarskega prvenstva. Predlog, ki določa nov sistem tekmovanja v najmanj naslednjih dveh sezonah, je Predsedstvo OZS sprejelo.

V sezonah 2020/21 in 2021/22 bomo tako v prvoligaški konkurenci spremljali trikrožni sistem tekmovanja, ki mu bo sledila končnica, prvič tudi z osmino finala. Tekmovalni organi so po dolgih letih tako ukinili t.i. modro (za prvaka) in zeleno (za obstanek) skupino. Novost je tudi ta, da bodo morali vsi prvoligaši, tudi tisti, ki bodo tekmovali v mednarodnih tekmovanjih, v prvenstvu nastopati od samega začetka.

Medtem, ko so se v ženski konkurenci nastopi v prvi ligi že zdaj potekali v okviru 1A in 1B lige, bo OZS enak sistem v sezoni 2020/21 vpeljala tudi v moški konkurenci. Ob tem bomo pri dekletih v 1B. DOL v novi sezoni izjemoma še spremljali deset ekip, saj na ta način zaradi predčasnega zaključka tekmovanja v letošnji sezoni nobeno izmed moštev ne bo oškodovano. V sezoni 2021/22 bo tudi v 1B. DOL za ženske nastopalo osem ekip.

V 2. DOL za moške bomo po novem spremljali deset ekip, pri ženskah bosta v okviru drugoligaške konkurence še naprej potekali dve ligi, zahodna in vzhodna, obe s po dvanajst ekipami. Pri moških bodo ekipe med seboj tekmovale še v enotni 3. DOL, pri ženskah pa v dveh tretjih ligah. Število ekip v nižjih ligah se lahko še spremeni, klubi bodo namreč svoje nastope OZS potrdili v maju.