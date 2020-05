Vsaka stvar je za nekaj dobra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za srebrnim odbojkarjem Alenom Šketom so meseci, kakršnih v preteklosti ni bil navajen. Njegovo klubsko sezono je sprva ustavila poškodba kolena, končal pa jo je, tako kot za druge odbojkarje, koronavirus. "Vedno pravim, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Ni mi bilo dolgčas, je pa res, da je bilo zdaj odmora dovolj, komaj čakam, da se vrnem v pogon," poudarja.

Alen Šket je po treh sezonah v Turčiji pogodbo podpisal s poljsko ekipo Czarni Radom, kjer sta igrala tudi Dejan Vinčić in Alen Pajenk. A njegova prva poljska misija se je hitro končala, saj mu je načrte prekrižala poškodba kolena, ki se je vlekla že dalj časa. Poljaki so po preiskavah s slovenskim reprezentantom že po nekaj dneh po prihodu na Poljsko razdrli pogodbo, Šket pa je v domovini začel zdravljenje skakalnega kolena.

Koleno pozdravil brez operacije

Rehabilitacija kolena je trajala kar pet mesecev. Foto: Instagram Pričakovano je bilo, da bi lahko 32-letnega odbojkarja po dveh mesecih spet videli v akciji, a poškodba je zahtevala daljše zdravljenje.

"Koleno sem pozdravil. Trajalo je kar pet mesecev, tam do konca marca. Imel sem skakalno koleno. Vneta tetivo, pogačico in obrabljen hrustanec. Vse skupaj sem zdravil s terapijami in vajami, če ne bi pomagalo, bi moral na operacijo. K sreči se je na koncu kar dobro izšlo," nam je veselo novico sporočil slovenski reprezentant.

Z bolečinami v kolenu se je mučil že dalj časa. Vse od februarja lani, kar pomeni, da je zobe stiskal že med evropskim prvenstvom v Sloveniji, kjer je s soigralci dosegel fenomenalno srebrno odličje.

Tako kot vsi Slovenci je karanteno tudi sam zaradi koronavirusa preživljal v krogu domačih. V primerjavi z drugimi, ki so se v Slovenijo vračali iz tujine, sam podobnih težav ni imel, niti kakšnih drugačnih. "Vse skupaj mineva brez pretresov. Zdravje mi služi tako kot mojim bližnjim. Dejansko ne poznam niti enega, ki bi imel koronavirus, kar dokazuje, da se v Sloveniji zadeva ni razpasla tako kot drugje po Evropi," pove nekdanji član Maribora in ACH Volleyja, ki je dolgo igral tudi v Italiji.

Kje bo nadaljeval kariero? "Najpomembnejše je, da sem zdrav."

Kje bo nadaljeval kariero, ne ve, saj trenutno stanje, ki vlada po Evropi, za zdaj ne dovoljuje resnejših pogovorov. "Vlada nekakšno zatišje. Razen tistih največjih klubov, ki nekaj še kadrujejo, preostali po vsem, kar se dogaja, najbrž še ne vedo, kakšen proračun bodo imeli v naslednji sezoni," razmišlja Šket, ki se ne boji, da bo kmalu prišla prava ponudba.

"Glavno je, da sem zdaj zdrav. Tiho željo imam, da se vrnem v Turčijo, kjer sem se res počutil odlično, a to ne pomeni nič. Ko bom imel na mizi vse rešitve, bom izbral najboljšo," doda.

Želja je Turčija, kjer je zares užival. Foto: CEV

V zadnjem obdobju smo ga velikokrat videli v družbi trenerja OK Merkur Maribor Sebastijana Škorca, a Šket je zanikal, da se morebiti vrača v slovensko ligo. "Ne. Spregovorjenih je bilo kar nekaj besed, da bi lahko za Maribor igral končnico, a vse je bilo bolj v šali, nato pa je prišel ta virus, ki je vse ustavil," pojasni slovenski reprezentant, ki tako kot kapetan Slovenije Tine Urnaut v sezoni 2019/20 sploh ni odigral uradne klubske tekme. A glede na to, da vrsto let ni imel resnejšega oddiha, mu ni bilo hudega.

"Če sem iskren, mi je vse skupaj kar ustrezalo. Spočil sem se tako fizično kot mentalno. Vedno pravim, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Ni mi bilo dolgčas, je pa res, da je bilo zdaj pavze dovolj in komaj čakam, da se vrnem v pogon. Upam, da bo to mogoče čim prej," je še sklenil Šket.

