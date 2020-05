Slovenski reprezentant ogorčen nad potezo veljakov: To ni človeško

Potem ko je Italijanska odbojkarska zveza (Fipav) sredi aprila zaradi pandemije bolezni covid-19 dokončno odpovedala vsa odbojkarska tekmovanja, so se med ligo, klubi in igralci začela pogajanja o izplačilih vseh obveznosti. Najkrajšo so potegnili igralci, ki bodo prejeli le 70-odstotkov letne plače. "Pogajanja so potekala več tednov, na koncu je liga prisluhnila le klubom in ne nam, ki predstavljamo to ligo," nam je zaupal slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik. Ob njem v Italiji igrajo še Klemen Čebulj, Jani Kovačič in Dane Mijatović. Pri dekletih so slovenske barve zastopale Iza Mlakar, Lana Ščuka ter nekaj časa tudi Eva Pogačar.

Klubi v prvih treh italijanskih ligah so odigrali 80-odstotkov vseh tekem. Najboljših osem v Superligi je čakala še končnica, nekatere ekipe pa bi celo že končale sezono. Čeprav je liga zaradi odpovedi, vsaj tako se piše, ostala kar brez 24 milijonov evrov prihodkov, igralci celotnega primanjkljaja ne želijo prevzeti na svoja ramena. Vodstvo lige je sprva predlagalo, da bi se igralcem plačalo 60 odstotkov letne plače, na koncu pa so vse skupaj dvignili za 10 odstotkov, kar v prevodu pomeni, da ekipe igralcem ne potrebujejo plačati zadnji treh plač.

"Pričakovali smo več zaščite"

Želi so najti pravično rešitev, a liga se je odločila po svoje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Razumemo, da so klubi zaradi te krize prizadeti, a zakaj bi morali kratko potegniti mi, ki ravno tako nismo nič krivi. Liga je zaščitila le klube, nam pa obrnila hrbet. To se mi zdi zelo grdo. Odbojko se spremlja zaradi nas igralcev, zaradi nas se sklepajo posli, v tem položaju pa imamo občutek, da smo le številke. Res je grdo, kar so naredili. Pričakovali smo več zaščite in posluha," je potarnal 24-letni Ljubljančan.

Igralci so bili pripravljeni sprejeti kompromis. Želeli so najti neko pravično, skupno rešitev, a kot za zdaj kaže, je liga vse igralske pobude ignorirala. "Predstavili smo jim kar nekaj rešitev. Tudi to, da nam obveznosti klubi poravnajo v daljšem obdobju, pripravljeni smo bili tudi na zmanjšanje plače v mesecih, ko ni bilo tekem, skratka, zdi se mi, da so bili predlogi zelo pošteni, a liga se je na koncu odločila, da morajo klubi igralcev, če želijo biti del tekmovanja, poravnati 70 odstotkov vseh obveznosti," razlaga slovenski reprezentant, ki bo tudi v prihodnji sezoni branil barve Milana.

"Vsi vemo, kako težka situacija je za vse, a da se kriza rešuje le na igralčevih ramenih ni prav." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vsi imajo sindikat, odbojkarji pa ne

Samosvoja poteza vodstva italijanske lige je končno sprožila pobudo za ustanovitev igralskega sindikata, ki ga do zdaj ni bilo. "V vseh športih imajo igralci svoje predstavnike, ki se v njihovem imenu borijo za njihove pravice. V odbojki je za to res slabo poskrbljeno. Menim, da nas tudi zaradi tega nihče ne jemlje resno. Tudi pogodbe se prekinjajo, kakor komu paše. Smo zelo nezaščiteni in to se mora hitro spremeniti," poudarja Kozamernik.

Verjame, ko bodo imeli svoj sindikat, ne bodo tako lahka tarča. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Sam ne verjame, da bo ta "rompompom", ki je v Italiji dvignil igralski svet, kaj spremenil, a prav je, da se o teh stvareh govori na glas. "Še enkrat. Vsi vemo, kako težek položaj je za vse, a da se kriza rešuje le na igralčevih ramenih ni prav. To ni moralno in človeško," je še za konec povedal slovenski bloker.

Preberite še: