Na Hrvaškem razglasili prvaka, zdaj odločitev razveljavili

Hrvaška odbojkarska zveza je zaradi pandemije novega koronavirusa pred dobrim mesecem prekinila državno prvenstvo in za za prvaka razglasila Mladost Kaštela pri moških in Mladost Zagreb pri ženskah. A kluba prvaka nista bila dolgo časa, saj se je zveza zdaj premislila, preklicala odločitev in izrazila upanje, da bodo prvaka dobili na igrišču.

Marčevska razglasitev prvakov naj ne bi bila v skladu s statutom zveze.

"To odločitev je sprejel nekdo, ki se na šport ne spozna najbolje. Je prehitra in nelogična," je bil marca jezen trener zagrebške Mladosti Radovan Malević. Ogorčenost Zagrebčanov, ki so po le dveh odigranih krogih z istim številom točk kot Dalmatinci zasedali drugo mesto, pa je očitno zalegla, tako da je zveza spremenila odločitev in že razmišlja o tem, kako bi se prvenstvi nadaljevali, ko bodo to dovoljevale razmere.

Vprašanje pa je, v kakšnih sestavah bi ekipe lahko dokončali prvenstvo. Tuji igralci in igralke so klube že zapustili, tudi nekaterim domačim igralcem so že potekle pogodbe.

Preberite še: