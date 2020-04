Kanadska odbojkarica Lucille Charuk bo tudi v prihodnji sezoni nosila dres Calcita Volleyja. Kanadska blokerka je bila med najbolj zaslužnimi, da je ekipa iz Kamnika v tej sezoni, ki je bila predčasno končana zaradi pandemije novega koronavirusa, osvojila naslov državnih prvakinj in srednjeevropsko ligo, so sporočili iz kluba.

"V letošnji sezoni je bilo vsega po malem. Vzponi, padci, poškodbe, vrnitve igralk, porazi, velike zmage in na koncu še globalna pandemija. Toda ne glede na vse smo s sezono lahko zadovoljne, zdaj pa se lahko v miru pripravljamo na novo sezono. Ker je Slovenija v bistvu moj drugi dom, smo se dogovorili, da bom v Calcit Volleyju igrala vsaj še eno sezono," je za klubsko spletno stran povedala kanadska blokerka Lucille Charuk, ki se veseli izzivov v ligi prvakinj, še prej pa jih čakajo kvalifikacije.

Kanadčanka je te dni v Ljubljani, kjer ima v Kosezah stanovanje. "Ob začetku pandemije se je bilo treba hitro odločiti, kako in kaj. Leti so bili odpovedani, zaprli so letališče v Ljubljani, ker pa imam v Ljubljani lepo stanovanje, avto in svojo mačko, sem se odločila, da ostanem v Sloveniji.

Mislim, da je bila to pravilna odločitev, kajti v Kanadi so razmere zdaj hujše kot v Sloveniji. Tako sem zdaj tu, uživam v lepem vremenu in prostem času, da pa mi ni dolgčas, je s svojimi vajami zaslužen Gregor Sobočan. Stvari bi bile lahko veliko slabše, zato se nima smisla pritoževati," pravi Charuka, ki je tako ali tako načrtovala, da bi se v Kanado vrnila šele maja.