SP v odbojki na mivki prestavljeno na leto 2022

OI v Tokiu bodo na sporedu med 23. julijem in 8. avgustom leta 2021.

"Zaradi številnih velikih sprememb v koledarju športnih dogodkov, je SP v odbojki na mivki prestavljeno za eno leto," so sporočili v izjavi za javnost in dodali, da so odločitev sprejeli v sodelovanju z Italijanskim in Mednarodnim olimpijskim komitejem.

Na zadnjem SP v odbojki na mivki sta v ženski konkurenci slavili Kanadčanki Sarah Pavan in Melissa Humana-Paredes, v moški pa Rusa Oleg Stojanovski in Vjačeslav Krasilnikov.

Fivb je naslednja mednarodna krovna zveza, ki je prestavila veliki dogodek zaradi novega koronavirusa in bližine olimpijskih iger. To so pred tedni sporočili že pri Svetovni atletiki (WA), ki so SP v Eugenu v ZDA prestavili na julij 2022.

O podobnem koraku razmišlja tudi Mednarodna plavalna zveza, ki svetovnega prvenstva ne bo mogla izpeljati v japonski Fukuoki med 16. julijem in 1. avgustom leta 2021.

