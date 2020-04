Težko spremlja situacijo: Upam, da se nas virus usmili

Po prihodu domov so jo testirali

Jančarjeva, ki je že pred leti združila moči s Tjašo Kotnik, s katero sta nanizali kar nekaj mednarodnih uspehov, tudi zmago na lanskem turnirju svetovne serije na Madžarskem, je priprave na novo sezono začela v Španiji. A se slednje niso zaključile po načrtih: "Hvaležna sem, da sem lahko še pred izbruhom epidemije brezskrbno trenirala na Fuerteventuri in opravila nekaj zares kakovostnih treningov. A že pred odhodom nazaj v Slovenijo smo bili kar prestrašeni, saj so nam večkrat prestavili let in je bila negotovost kar velika. A na srečo nam je uspelo priti domov in zelo sem vesela, da je tako. Doma sem nato opravila testiranje, saj je naš transfer potekal prek žarišča koronavirusa, a na srečo je bil test negativen. Sem pa za vsak primer ostala v samoizolaciji."

"Čudna in zahtevna sezona"

"V moji omari se jih je doslej nabralo že zelo veliko. Vsak nosi svoje sporočilo in ta so se povezala že v pravo pravljico." Foto: osebni arhiv Petindvajsetletna Primorka priprave na negotovo sezono ne glede na vse nadaljuje, a ji, tako kot tudi vsem drugim športnikom, ni lahko: "Letošnja sezona bo zelo čudna in zahtevna. Čudna zato, ker bo turnirjev zelo malo in še ti zelo verjetno brez navijačev ali le s peščico. Zahtevna pa zato, ker bo treba vse v zelo kratkem času zgraditi na novo. Upam, da se nas bo virus usmilil do te mere, da bomo lahko odigrali vsaj državno prvenstvo. Seveda si želim tudi na kakšno mednarodno tekmovanje, a je glede potovanj vse še povsem v zraku in ne kaže dobro.

Izdeluje izdelke iz gline

Trikratna slovenska prvakinja si čas med treningi krajša z ustvarjanjem različnih izdelkov, predvsem iz gline, v kratkem načrtuje tudi odprtje spletne trgovine. "Že od nekdaj zelo rada ustvarjam razne izdelke. To počnem predvsem za sprostitev, saj menim, da je to zelo dobra stvar za umiritev misli. Največ ustvarjam iz gline, in sicer izdelke, ki dajejo navdih. V moji omari se jih je doslej nabralo že zelo veliko. Vsak nosi svoje sporočilo in ta so se povezala že v pravo pravljico. Ravno zato sem izbrala ime Clayfairytale oz. Glinena pravljica. Poleg tega rišem tudi na keramične lončke in skodelice. Ker pa je vsak začetek težak, sem zelo vesela, da mi ob strani stojita sestra Mateja in naša reprezentantka Eva Mori," je za konec povedala Jančarjeva.

Preberite še: