Konec tudi evropskih tekmovanj, ne bo niti evropske lige

Krovna evropska odbojkarska organizacija je sporočila, da so vse tekme v okviru evropskih klubskih tekmovanj za sezono 2019/20 z današnjim dnem odpovedane, v ligi prvakov ter pokalih CEV in CEV Challenge pa evropska zveza prvakov pričakovano ni določila. Bo pa CEV med klube, ki so nastopali v elitni Ligi prvakov, razdelil 3,5 milijona evrov, klubi v preostalih dveh evropskih tekmovanjih bodo skupno prejeli 770 tisoč evrov. CEV je ob tem podaljšal rok za prijavo ekip v evropske pokale za sezono 2020/21, in sicer do 1. avgusta 2020.

Slovenska ženska izbrana vrsta je dokončno ostala brez nastopa v srebrni evropski ligi, saj je ta tako kot tudi zlata liga odpovedana. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021, ki bi jih morala naša dekleta odigrati med 15. avgustom in 6. septembrom, so za zdaj še na urniku. O poteku kvalifikacij bo CEV končno odločitev sprejel najkasneje 1. julija. Nadomestni datum kvalifikacij je med 1. in 17. januarjem 2021.

S CEV so tudi sporočili, da bodo že določena termina evropskih prvenstev za moške (2. september do 19. september 2021 – Slovenija je na prvenstvo že uvrščena) in ženske (19. avgust do 5. september 2021) po dogovoru z FIVB prilagodili terminu olimpijskih iger.

O tekmovanjih v odbojki na mivki se CEV odloča sproti, posamezne turnirje mora odpovedati najmanj en mesec pred začetkom tekmovanja. So pa že prestavljena vsa evropska prvenstva za mlade kategorije, in sicer na september. Zadnji rok za odpoved prvenstev je 15. julij.

