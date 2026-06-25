Slovenci zvečer nad svetovne podprvake

Slovenski odbojkarji bodo po uvodni zmagi drugega turnirja lige narodov v Stožicah že ob 20.30 znova v akciji. Nasproti jim bodo stali aktualni svetovni podprvaki Bolgari, ki so v sredo v ponovitvi finala zadnjega svetovnega prvenstva premagali Italijane. Po tekmi se bodo z upokojitvijo številk 6 in 9 poklonili dolgoletnima reprezentantoma Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću.

Slovenska reprezentanca je v sredo pred domačimi navijači prišla do četrte zmage na peti tekmi lige narodov, prvič ni slavila po petih nizih in je osvojila vse tri točke. S štirimi zmagami in enim porazom trenutno vodi vrh lige narodov.

Že danes pa izbrance italijanskega stratega Fabia Solija čaka nov zahteven obračun, saj bodo tekmeci aktualni svetovni podprvaki Bolgari. Ti so v uvodu slovenskega turnirja v sredo premagali Italijane s 3:2 in dosegli tretjo zmago v ligi.

Slovenija in Bolgarija sta se doslej že večkrat pomerili, tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, v okviru lige narodov pa petkrat. Obe tekmi v lanskem letu, na SP in v ligi narodov, so dobili Bolgari. Slovenija je na svetovni lestvici šesta, Bolgarija pa osma reprezentanca.

"Če discipline ni, raven zelo hitro pade. Težko je računati na to, da bo nekdo individualno potegnil celotno ekipo. To ni dovolj. Treba se je osredotočiti na to, da bo jutri bolje, da bomo bolj disciplinirani, predvsem v bloku, ker vem, kako močno Bolgarija napada. Nadejam se boljše odbojke. Zagotovo bodo oni pritiskali s servisi, v bloku so močni. Želim si, da bomo bolj učinkoviti, bolj disciplinirani in igrali ekipno igro, tako kot smo danes zmagali četrti set," je bil po sredini tekmi realen Jan Kozamernik.

Upokojitev šestice in devetice

Odbojkarska zveza Slovenije se bo danes poklonila tudi legendama slovenske reprezentance, Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Prvi je v slovenskem dresu odigral 221 uradnih tekem, Vinčić pa po podatkih Slovenske odbojkarske zveze 238. Njuna dresa s številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah.

Zvečer bodo pod strop dvorane dvignili devetico Dejana Vinčića in šestico Mitje Gasparinija. Foto: Grega Valančič

"Vinčić in Gasparini sta bila najpomembnejša člena tega zlatega obdobja. Uspehe, ki smo jih doživeli, bi sicer lahko pripisali kateremukoli članu ekipe, vendar sta Vinko in Gaspa zagotovo ključna igralca zlate generacije. Nekdo je omenil, da smo najuspešnejša reprezentanca na velikih tekmovanjih v daljšem obdobju, zato si več kot zaslužita mesto pod stropom. Pričakujem, da bo tudi jutri tako čustveno, kot je bilo lani (ob uradnem zaključku Vinčićeve kariere, op. a.)," je o dolgoletnih soigralcih dejal kapetan Tine Urnaut.

V petek bodo imeli Slovenci tekmovanja prost dan, v soboto sledi tekma z Brazilijo, v nedeljo pa še z Italijo.

Še pred večerno tekmo se bodo Italijani pomerili z Ukrajinci.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 25. junij: Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Četrtek, 25. junij

20.30 Slovenija – Bolgarija Sobota, 27. junij

20.30 Slovenija – Brazilija Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija – Italija

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