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Avtor:
N. V.

Petek,
31. 7. 2026,
8.08

Osveženo pred

38 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Žan Serčič dopust Grčija

Petek, 31. 7. 2026, 8.08

38 minut

S kom je bil Žan Serčič na morju?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Žan Serčič | Foto Flor Rajo

Foto: Flor Rajo

Priljubljeni pevec je na Instagramu razkril delček svojega oddiha v Grčiji, ob tem pa se poraja vprašanje, s kom se je odpravil tja. Očitno je namreč, da na morje ni šel sam.

Žan Serčič se z nocojšnjim koncertom v Izoli vrača na koncertne odre, potem ko si je večino julija vzel zase. Na Instagramu je razkril, da se je odpravil v Grčijo, po fotografijah sodeč bi to lahko bil otok Kos, tam pa si je ogledoval lokalne znamenitosti, se sproščal na plaži, bral knjigo Dnevnik Marka Avrelija in užival v kulinariki.

S fotografij pa je mogoče razbrati tudi, da Serčič na morje ni odšel sam, nenazadnje fotografije niso selfiji, temveč ga je nekdo fotografiral, na družbo pa kažejo tudi prizori iz restavracij, kjer sta na mizi dva pogrinjka.

Priljubljeni glasbenik o svojem zasebnem življenju nerad govori. Februarja letos je sicer revija Suzy poročala, da je po kakšnem letu zveze z dekletom, s katerim sta se velikokrat pojavljala v javnosti, spet samski.

Žan Serčič
Trendi Žan Serčič je spet samski

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