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Avtorji:
Sportal, STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
20.14

Osveženo pred

35 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice

Nedelja, 21. 6. 2026, 20.14

35 minut

Odbojka, evropska liga, tretji turnir (Skopje)

Slovenke kot edine končale brez praske in potrdile prvo mesto! #video

Avtorji:
Sportal, STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Severna Makedonija, evropska liga | Slovenke so tudi z Makedonkami opravile v treh nizih in ligaški del končale na prvem mestu. | Foto CEV

Slovenke so tudi z Makedonkami opravile v treh nizih in ligaški del končale na prvem mestu.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi ligaškega dela evropske lige s 3:0 (15, 10, 10) premagala Makedonke, kar pomeni da je ta del tekmovanja končala s šestimi zmagami in brez izgubljenega niza, tako da bo v izločilne boje, polfinale, vstopila s prvega mesta. Njena tekmica v polfinalu bo Slovaška.

Slovenija Hrvaška ženska odbojkarska reprezentanca
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Severna Makedonija : Slovenija 0:3 (-15, -10, -10)

* Dvorana Boris Trajkovski, sodnika: Zenullari (Albanija), Vasileiadis (Grčija).
* Severna Makedonija: Popjordanovska, Gorbok 1, Stojkoska 4 (1 as), Boškovska, Milevska 6 (1 blok), Kovačević 2, Jonuzi 1 (1 blok), Dikova 1, Pandeva, Terzievska, Anteska, Kiprijanovska, Vasilevska 1, Fasuleva 7.
* Slovenija: Pavlović Mori 3 (3 ase), Pucelj 5, Lorber Fijok 16 (8 asov, 1 blok), Sillah 12 (2 asa, 2 bloka), E. Jurič, Zatković, Šiftar 8 (1 blok), Frelih 4 (1 as), N. Milošič 8 (2 asa, 2 bloka), Mazej, Donko, Planinšec 4 (1 blok), Gornjec Hodnik 3 (1 blok), Halužan Sagadin 1 (1 blok).

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno opravila še zadnjo nalogo v rednem delu evropske lige. Na tretjem turnirju v Skopju je po Hrvaški premagala tudi Severno Makedonijo, tudi njo s 3:0. S tem je redni del končala s šestimi zmagami in brez izgubljenega niza, kar ji je zagotovilo prvo mesto.

Brez poraza so tekmovanje kronale še Švedinje, Madžarke in Slovakinje, Švedska in Madžarska sta izgubili en niz, Slovaška pa dva, tako je zasedla četrto mesto in bo tekmica Slovenije v polfinalu.

Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v dveh tekmah, doma in v gosteh.

Lorena Lorber Fijok je dosegla 16 točk. | Foto: Aleš Fevžer Lorena Lorber Fijok je dosegla 16 točk. Foto: Aleš Fevžer Čeprav so Slovenke že imele vstopnico za polfinale in so igrale proti najslabši ekipi lige, ki v prejšnjih petih dvobojih ni osvojila niti niza, selektor Alessandro Orefice tudi na zadnji ni hotel ničesar prepustiti naključju. V ogenj je poslal igralke, ki so na vseh dosedanjih obračunih nosile glavno breme, v nadaljevanju pa je vendarle priložnost ponudil tudi nekaterim rezervistkam.

Razlika v kakovosti je to dovoljevala, gostiteljice turnirja so bile enakovredne le na začetku uvodnega niza, ko so nekajkrat tudi vodile, zadnjič z izidom 12:11. Nato pa je slovenska vrsta povsem zagospodarila na igrišču in z lahkoto prišla do pričakovane zmage. Slovenke so tekmicam povzročile ogromno težav s servisi, dosegle so kar 16 asov.

Spet je bila najučinkovitejša Lorena Lorber Fijok, dosegla je 16 točk, polovico od tega s servisne črte. Fatoumatta Sillah jih je dodala 12.

"Prvi cilj je izpolnjen, zdaj pa si želimo še višje in lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari." | Foto: CEV "Prvi cilj je izpolnjen, zdaj pa si želimo še višje in lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari." Foto: CEV

Kapetanka: Želimo še višje

"Pred začetkom te Evropske lige smo si zastavile zares visoke cilje. Šest tekem odigrati brez izgubljenega niza ni lahko, ampak sem res izredno vesela in ponosna, da nam je to uspelo in da smo, verjetno prvič v zgodovini Slovenije, po rednem delu na prvem mestu na lestvici v Evropski ligi. Prvi cilj je izpolnjen, zdaj pa si želimo še višje in lahko potegnemo kar nekaj pozitivnih stvari. Je pa še veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo in še izboljšamo in s tem v mislih, moramo začeti naslednji teden. Ko smo na Makedonke začele pritiskati s servisi, smo jih oddaljile od mreže in so imele kar nekaj težav z ustvarjanjem napadov in mislim, da je bil to ključ do zmage. Slovaško ima zelo dobro ekipo, ki imamo močno blokersko linijo, tudi blok in obrambo. S servisi jih bomo morali oddaljiti od mreže, dobro igrati v bloku in obrambi in tekmi obrniti v našo korist.«

Evropska liga, 21. junij:

Lestvica:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga
Sportal Odbojkarice v Severno Makedonijo po polfinale evropske lige
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga
Sportal Odbojkarice v Severno Makedonijo po polfinale evropske lige

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga
Sportal Odbojkarice v Severno Makedonijo po polfinale evropske lige
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga Alessandro Orefice
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