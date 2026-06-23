Le še en dan loči slovensko odbojkarsko reprezentanco od domačega turnirja lige narodov, na katerem se bo med sredo in nedeljo merila s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Slovenci so po prvem turnirju, ki so ga odigrali na Kitajskem, trenutno šesti, v Stožicah pa bo ob uvrstitvi na zaključni turnir osmerice v igri tudi boj za pomembne točke za olimpijske igre v Los Angelesu.

Slovenski odbojkarji so novo sezono lige narodov odprli na Kitajskem, kjer so na turnirju kljub precej nihanjem v igri trikrat zmagali. V Linjiju so premagali gostitelje, Poljake in Kubance, izgubili pa proti Japoncem, tako da so pred domačim nadaljevanjem tekmovanja na šestem mestu lestvice lige narodov, prav tako šesti so na svetovni lestvici.

Varovanci Fabia Solija bodo med sredo in nedeljo pomembne zmage in točke iskali v Stožicah, kjer jih po vrsti čakajo tekme s Kanado (sreda), svetovno podprvakinjo Bolgarijo (četrtek), tretjo reprezentanco sveta Brazilijo (sobota) in v nedeljo še s prvo reprezentanco sveta, svetovno prvakinjo Italijo. Vse tekme bodo igrali ob 20.30.

Fabio Soli z igro na Kitajskem ni bil najbolj zadovoljen, lahko pa je bil s tremi zmagami. Foto: Aleš Oblak

Soli upa, da bo igra na višji ravni kot na Kitajskem

"Vsi vemo, kako kakovostne ekipe prihajajo v Ljubljano, a razmišljati moramo le o tekmi s Kanado. Skušamo dvigniti raven naše igre, saj na Kitajskem kljub trem zmagam nismo igrali po svojih zmožnostih. Moramo se izboljšati, razmišljati o tem, da je za nas pomembna vsaka točka, vsaka izmenjava žoge. Osredotočiti se moramo na to. O tem sem se pogovoril z igralci takoj, ko smo prišli domov. Mislim, da imamo možnost, da zrastemo, in to moramo narediti čim hitreje. Imeli smo le štiri, pet treningov. Po dolgi poti iz Kitajske smo morali tudi paziti na nekatere igralce. Dati moramo svoj maksimum, čeprav še nismo v najboljšem stanju. A vemo, da ni vedno mogoče biti v najboljši formi, a s tem, kar imamo, moramo narediti največ," je v mikrofon krovne zveze dejal slovenski selektor Fabio Soli.

Slovenci v Stožice prihajajo kot šesti Po prvem turnirju so na vrhu neporaženi Brazilci in Japonci, sledijo Italijani, Američani, Srbi, Slovenci (tri zmage, šest točk) in Poljaki. Na zaključnem turnirju na Kitajskem bo nastopila osmerica, gostitelji imajo kot edini mesto tam že zagotovljeno. Trenutno so na 14. mestu. Preostala slovenska tekmeca v Stožicah Kanada (zmaga, trije porazi po petih setih, 6 točk) in Bolgarija (dve zmagi, dva poraza, šest točk) sta na lestvici lige narodov trenutno 13. oziroma deveta.

Urnaut se vrača

V slovensko zasedbo se vrača kapetan Tine Urnaut, ki je prvi turnir na Kitajskem izpustil in se na nadaljevanje sezone pripravljal doma. "Seveda si želim zelo močnega turnirja z zelo kakovostnimi reprezentancami in mislim, da močnejšega turnirja, kot je pred nami, v Sloveniji še ni bilo. Zagotovo bo treba še dvigniti raven naše igre in upam, da bomo uspešni že na prvi tekmi proti Kanadi, ki je vsekakor vrhunska ekipa," pravi Korošec.

Foto: Aleš Oblak

"Tri zmage lep izkupiček, a ..."

Vlogo kapetana je ob Urnautovi odsotnosti na Kitajskem opravljal Alen Pajenk, ki s predstavami v Aziji ni bil najbolj zadovoljen, a ima zdaj občutek, da se forma slovenske zasedbe dviga. "Mogoče Kitajska igralsko gledano ni bila takšna, kot smo si želeli, ampak tri zmage so lep izkupiček pred domačim turnirjem. Doma nas čakajo vse prej kot lahke tekme. Kanada bo prva, zelo težka tekmica. Njihova ekipa se vzpenja, dviguje formo in že na prvi tekmi bo od sebe treba dati 200 odstotkov, da bi lahko zmagali. Potem nas takoj naslednji dan čaka še Bolgarija, ki premore odlične igralce in ima tisto neko energijo, ki jo igralci dobro obvladajo. Lahko rečemo, da nas čakata najprej dve in kasneje še dve zelo težki tekmi, na katere se bo seveda treba najprej dobro pripraviti, potem pa se po tekmah dobro spočiti in nabrati moči za naslednje dvoboje."

Tudi Tonček Štern in Alen Pajenk se nadejata boljših predstav. Foto: Volleyball World

"Vemo, da Italija in Brazilija že ves čas sodita med najboljše tri reprezentance na svetu, konec koncev tudi Bolgarija, ki se je v zadnjih letih zelo dvignila in ima zelo kakovostno ekipo. So svetovni podprvaki in mislim, da so že v prejšnjih letih dokazali, kam sodijo, prav zaradi tega pa tudi mislim, da bo odbojka v Stožicah na zelo visoki ravni," pa o tekmecih razmišlja korektor Tonček Štern, ki je imel na Kitajskem nekaj težav s poškodbo.

V četrtek poklon Gaspariniji in Vinčiću Na četrtkovi tekmi z Bolgari se bo Odbojkarska zveza Slovenije poklonila nekdanjima dolgoletnima reprezentantoma Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Njuna dresa (številki 6 in 9) bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah.

Za zmage tudi v Franciji in na Poljskem

Sočasno ob turnirju v Ljubljani bosta potekala še turnirja v Franciji (Orleans) in na Poljskem (Gliwice).

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

20.30 Slovenija - Kanada Četrtek, 25. junij

20.30 Slovenija - Bolgarija Sobota, 27. junij

20.30 Slovenija - Brazilija Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija - Italija

Lestvica lige narodov