Urnaut: Tako močnega turnirja v Ljubljani še ni bilo

V Ljubljani se je danes po kratkem odmoru spet zbrala slovenska moška odbojkarska reprezentanca, začela je priprave na domači turnir lige narodov, ki bo od 24. do 28. junija potekal v Stožicah. Slovenija bo na drugi turnir prišla s solidnim izhodiščem s prvega na Kitajskem, kjer je zabeležila tri zmage in poraz.

Kaj pa dejansko lahko pričakuje od letošnje lige, pa bo bržkone pokazal drugi turnir, na katerem bodo sodelovale še reprezentance Kanade, Brazilije, Bolgarije, Italije in Ukrajine, s katerimi se slovenska izbrana vrsta ne bo pomerila.

"Mislim, da tako močnega turnirja na slovenskih tleh še ni bilo. Kanada ima močnejšo ekipo kot na olimpijskih igrah, Brazilija je ena najboljših ekip na svetu, Bolgarija je svetovni podprvak, za njo igrajo isti igralci kot na svetovnem prvenstvu, ekipi pa je dodala še dva zelo kakovostna igralca. Italija je svetovni prvak in res bi bilo težko najti še bolj kakovostno zasedbo za turnir," je nad kakovostjo reprezentanc, ki bodo nastopile v Ljubljani, navdušen kapetan ekipe Tine Urnaut.

"Gledalci bodo gotovo lahko uživali, upam pa, da bodo napolnili dvorano. Že velikokrat se je pokazalo, da nam je njihova pomoč potrebna, saj nam da dodatno energijo, zaradi katere lahko pokažemo celo več, kot smo realno sposobni," je prepričan Urnaut, ki na Kitajsko ni potoval, zdaj pa se bo spet pridružil soigralcem.

Tine Urnaut Foto: Volleyball World

"V obdobju, ko so bili kolegi na Kitajskem, sam nisem lenaril. Skupaj še z nekaterimi reprezentančnimi kandidati smo dobro trenirali, zato menim, da sem dobro pripravljen. Vsekakor pa tudi zelo motiviran, boljše motivacije, kot je nastop na domačem turnirju, ni," meni koroški veteran, ki je že nič kolikokrat pokazal, koliko pomeni ekipi, pa čeprav je samo na klopi.

Tokrat na parketu?

Tokrat se pričakuje, da ga bo selektor Fabio Soli tudi uporabil na igrišču, čeprav za razliko od svojega predhodnika Gheorgheja Cretuja veliko več priložnosti ponuja mlajšim igralcem. Po mnenju predsednika Odbojkarske zveze Slovenije Metoda Ropreta se najbrž dobro zaveda, da se bodo nekateri starejši igralci hitro trajno upokojili, mladci pa morajo biti pripravljeni, da stopijo v njihove velike čevlje.

"Turnir na Kitajskem je pokazal, da mladcem lahko zaupamo. Naredili so velike stvari, vemo, kako pomembna je vsaka zmaga v boju za olimpijske igre. Fantje so se borili po svojih najboljših močeh, lepo jih je bilo gledati, čeprav sem bil večkrat zelo živčen. Glavna in zelo pomembna stvar pa je, da zmagujemo "tie breake", kar zagotovo ni slučajnost," je bil Urnaut zadovoljen s tistim, kar so pokazali njegovi mlajši kolegi, ki so s 3:2 premagali Kitajsko, Poljsko in Kubo, izgubili pa so proti Japonski.

"Na Kitajskem smo se borili za vsako žogo, obljubimo, da bo v Ljubljani enako. To je turnir, ki ga najbolj nestrpno pričakujemo, saj vemo, kakšno vzdušje pričarajo naši navijači. Upam, da bo tudi letos tako, z njihovo pomočjo lahko dosežemo veliko. Pričakujem, da lahko dobimo tri tekme, če ne celo vse štiri," pa je optimističen razpoložen najstarejši slovenski reprezentant Alen Pajenk.

Preberite še: