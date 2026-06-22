"Želimo zlato odličje, želimo doseči zadani rezultat, ki je pomemben za državo in zvezo in zato z igralkami dajemo vse od sebe. Mislim, da lahko damo še več," je po koncu rednega dela evropske lige, v katerem so slovenske odbojkarice zmagale na vseh tekmah brez izgubljenega niza, dejal selektor Alessandro Orefice. Ta je z varovankami dosegel prvi cilj, preboj v polfinale, a se tu ne želijo ustavljati. Že v nedeljo jih čaka naslednja ovira na poti do želenega končnega prvega mesta v tekmovanju. Za finale se bodo pomerile s Slovakinjami.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentance je ligaški del evropske lige opravila z odliko. Šest tekem, šest zmag, 18 osvojenih nizov, nič izgubljenih. Slovenke so z nedeljsko zmago s 3:0 proti Severni Makedoniji potrdile prvo mesto med 24 reprezentancami in najboljše izhodišče pred izločilnimi boji, v katerih bodo povratno tekmo oz. povratni tekmi igrale doma.

"Že na začetku tekmovanja je bilo jasno, kakšni so naši cilji. Želimo zlato medaljo, želimo doseči zadani rezultat, ki je pomemben za državo in zvezo in zato z igralkami dajemo vse od sebe." Foto: Guliverimage "Današnja (nedeljska, op. a.) tekma je bila v primerjavi s prejšnjimi res nekoliko lažja, kar nam je dalo tudi možnosti za menjave. Teh 3:0 je bilo za nas res pomembnih, da smo ostali na prvem mestu, kar pomeni, da bomo drugo tekmo polfinala, upam, da tudi finala, igrali doma, pred našimi navijači. Danes je res pozitiven dan in dobili smo dobro povratno sporočilo. Že na začetku tekmovanja je bilo jasno, kaj so naši cilji. Želimo zlato medaljo, želimo doseči zadani rezultat, ki je pomemben za državo in zvezo in zato z igralkami dajemo vse od sebe," je po šesti zaporedni zmagi s 3:0 v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije selektor Alessandro Orefice dal vedeti, da delo še ni opravljeno.

Verjame, da lahko na igrišču dajo še več

V polfinale so se ob Slovenkah brez poraza uvrstile še Švedinje, Madžarke in Slovakinje. Prav slednje bodo slovenske tekmice v polfinalu. Prvi obračun bodo odigrale že v nedeljo na Slovaškem, povratna tekma bo 1. julija v Ljubljani.

"Mislim, da lahko na igrišču damo še več. Igramo v dresu reprezentance, igramo za državo in želim, da predvsem starejše igralke dajo še nekoliko več." Foto: CEV

"Mislim, da lahko na igrišču damo še več. Igramo v dresu reprezentance, igramo za državo in želim, da predvsem starejše igralke dajo še nekoliko več. Ne glede na to, ali so na igrišču ali na klopi. Še naprej moramo pritiskati in dajati svoj maksimum. Proti Slovaški smo letos že igrali pripravljalni tekmi, imajo kakovostne igralke, predvsem korektorico. Zares dobro se bomo morali pripraviti na to tekmo in v to bomo vložili vso energijo, da bomo pripravljeni, ko bo to najbolj potrebno," je proti polfinalu pogledal Italijan na slovenski klopi.

Slovenke so v ligaškem delu premagale Črno goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo.

Slovenke bodo polfinale igrale proti Slovakinjam. Prva tekma bo že v nedeljo na Slovaškem, povratna 1. julija v Ljubljani. Foto: OZS

Da je prostora za izboljšave še precej, je po nedeljski zmagi izpostavila kapetanka Saša Planinšec. "Je pa še veliko stvari, ki jih lahko nadgradimo in še izboljšamo. S tem v mislih moramo začeti teden. Slovaška ima zelo dobro ekipo, ki ima močno blokersko linijo, tudi blok in obrambo. S servisi jih bomo morali oddaljiti od mreže, dobro igrati v bloku in obrambi ter tekmi obrniti v našo korist."

Slovenke, katerih cilj je preboj v elitno ligo narodov, v kateri zadnja leta uspešno igrajo slovenski odbojkarji, so trenutno 18. na svetovni lestvici.