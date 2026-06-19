Odbojkarice v Severno Makedonijo po polfinale evropske lige

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ta konec tedna v Severni Makedoniji igrala še tretji in hkrati zadnji turnir evropske lige. V tej so Slovenke za zdaj neustavljive, nanizale so štiri zmage brez izgubljenega niza ter so v odličnem položaju, da na turnirju v makedonski prestolnici potrdijo vstopnico za polfinale.

Evropska liga je letos prvič združila pred tem zlato in srebrno evropsko ligo, tako da se za štiri mesta, ki peljejo v polfinale, poteguje kar 24 reprezentanc. Vsaka bo na treh turnirjih skupaj odigrala šest tekem, in ker se višje postavljene ekipe, med katerimi so tudi Slovenke, merijo z nižje postavljenimi, bo za uvrstitev med najboljše štiri odločal prav vsak niz.

Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so za zdaj odlično opravile svoje tekme. Na uvodnem turnirju v Črni gori so s 3:0 premagale gostiteljice in Gruzijke, nato so prejšnji konec tedna na domačem turnirju v Ljubljani z enakim izidom ugnale še Islandke in Latvijke. Slednje so jim do zdaj povzročale največ preglavic.

Slovenske odbojkarice so po štirih tekmah pri samem vrhu lige in v odličnem položaju za napredovanje. Šest reprezentanc po štirih tekmah ostaja stoodstotnih, a sta med njimi le Slovenija in Švedska vse tekme dobili brez izgubljenega niza.

V Skopju bodo za popoln izkupiček v "ligaškem" delu lige zmago lovile še v soboto proti Hrvaticam in v nedeljo proti Makedonkam. Hrvatice so doslej dve tekmi zmagale in dve izgubile, medtem ko so Makedonke vse štiri tekme izgubile.

"Gre za dobro reprezentanco z nekaj odličnimi posameznicami, ki pa letos še niso pokazale, česa so sposobne. Zagotovo tekma ne bo lahka. One bodo želele dokazati, da so boljše, da lahko posežejo višje, spet pa je odvisno od nas, da ta njihov nalet ustavimo in skušamo čim prej tekmo obrniti v našo korist," je dodala srednja blokerka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec.

"Mislim, da je za nami dober teden kakovostnih treningov, polne smo energije in zagnanosti, zato upam, da bomo pokazale še boljšo igro," je povedala Saša Planinšec. Foto: CEV

"Motivacije nam res ne manjka, čeprav še nismo tako konstantne, kot bi si želele. Delamo na tem, da ne bi imele več toliko padcev v igri, kot se nam je dogajalo na prejšnji tekmah. Vseeno mislim, da je za nami dober teden kakovostnih treningov, polne smo energije in zagnanosti, zato upam, da bomo pokazale še boljšo igro," je dodala Planinšec.

Veliko prostora za napredek

Tudi Lorena Lorber Fijok se je malce pomudila pri domačem turnirju, ko je predvsem obračun proti Latviji pokazal nekaj nervoze v slovenski igri: "Na zadnjih dveh tekmah na domačem turnirju smo resda rezultatsko dosegli to, kar smo si želeli, vemo pa, da je v igri še veliko prostora za napredek."

"Pritisk nam laska, je privilegij in vesele smo, da smo ga končno deležne. Na lanskem svetovnem prvenstvu smo dokazale, da lahko igramo na visoki ravni. Smo bolj ali manj v isti zasedbi kot lani, tako da je letošnji začetek reprezentančnega dela sezone lažji. Igro gradimo ne le zadnje tedne, temveč od lani oziroma še pred tem, ko se je ta zgodba začela," je na razvoj reprezentance opozorila Lorber Fijok.

Tudi selektor Orefice je prepričan, da želje in ambicije zmanjšujejo pritisk. "Zdaj smo skupaj že nekaj časa, več let delamo v pravi smeri. Trenutno smo zadovoljni in predvsem ponosni na to, kar nam uspeva. Igralke pritiskajo na polno in s pravo energijo igrajo za to državo. Naše ambicije so visoke, delamo vse, da bi izpolnili vse naše cilje," je dejal italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

"Seveda bi vselej vzel zmago s 3:0, tudi če so v njej težki trenutki. Vseeno smo opravili dobro delo pred svojimi gledalci. Ta teden smo se tehnično, taktično in fizično pripravljali na zadnje tekmice. Seveda bolj na Hrvatice, o Makedonkah bomo razmišljali po koncu prvega obračuna," je še sklenil Orefice.

Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v dveh tekmah, doma in v gosteh. Polfinale bo 27. in 28. junija, finalni obračun pa 11. in 12. julija.

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