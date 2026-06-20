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Avtorji:
Sportal, STA

Sobota,
20. 6. 2026,
6.27

Osveženo pred

37 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca evropska liga odbojka Alessandro Orefice

Sobota, 20. 6. 2026, 6.27

37 minut

Odbojka, evropska liga, tretji turnir (Skopje)

Slovenke za potrditev želene vstopnice najprej proti Hrvaticam #video

Avtorji:
Sportal, STA

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenke bodo zvečer igrale s Hrvaticami in iskale peto zmago. | Foto Aleš Oblak

Slovenke bodo zvečer igrale s Hrvaticami in iskale peto zmago.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi zadnjega turnirja evropske lige drevi ob 19. uri v Skopju pomerila s Hrvaško. Slovenke so v tem tekmovanju odigrale štiri tekme in vselej slavile. S tem so v odličnem položaju, da na turnirju v makedonski prestolnici potrdijo vstopnico za polfinale. Po obračunu s Hrvaško se bodo varovanke Alessandra Oreficeja v nedeljo pomerile še proti Makedonkam.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga
Sportal Slovenske odbojkarice pred domačimi navijači do četrte zmage #video

Slovenske odbojkarice so na uvodnem turnirju v Črni gori s 3:0 premagale gostiteljice in Gruzijke, nato so prejšnji konec tedna na domačem turnirju v Ljubljani z enakim izidom ugnale še Islandke in Latvijke. Slednje so jim do zdaj povzročale največ preglavic.

Po štirih tekmah so posledično pri samem vrhu lige in v odličnem položaju za napredovanje. Šest reprezentanc po štirih tekmah ostaja stoodstotnih, a sta med njimi le Slovenija in Švedska vse tekme dobili brez izgubljenega niza. Hrvatice so doslej dve tekmi zmagale in dve izgubile, medtem ko so Makedonke vse štiri tekme izgubile.

"Gre za dobro reprezentanco z nekaj odličnimi posameznicami, ki pa letos še niso pokazale, česa so sposobne. Zagotovo tekma ne bo lahka. One bodo želele dokazati, da so boljše, da lahko posežejo višje, spet pa je odvisno od nas, da ta njihov nalet ustavimo in skušamo čim prej tekmo obrniti v našo korist," je na medijskem srečanju pred odhodom v Skopje dejala srednja blokerka Saša Planinšec.

Tako polfinale kot finale bodo reprezentance igrale v dveh tekmah, doma in v gosteh. Polfinale bo 27. in 28. junija, finalni obračun pa 11. in 12. julija.

Evropska liga, 20. junij:

Lestvica:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga
Sportal Odbojkarice v Severno Makedonijo po polfinale evropske lige
Slovenska odbojkarska reprezentanca : Japonska, liga narodov
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