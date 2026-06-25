"Pričakoval sem zelo težko tekmo, saj ima Kanada vrhunsko ekipo; ne glede na to, kdo igra, imajo številne kakovostne igralce. Čeprav nismo igrali naše najboljše odbojke, smo bili ob zaostankih potrpežljivi, naredili več breakov, se vrnili, prišli do prednosti in dokaj mirno zaključili tekmo," je po zmagi s 3:1 nad Kanado dejal kapetan Tine Urnaut ter priznal, da je bila vrnitev po dveh mesecih brez tekme na raven, ki je iz klubske sezone ni vajen, fizično naporna. Že zvečer Slovence v Stožicah ob 20.30 čaka obračun z Bolgari, po katerem bo v ljubljanski dvorani slavnostno, saj bodo upokojili številki šest in devet dolgoletnih reprezentantov Mitje Gasparinija in Dejana Vinčića.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je drugi turnir lige narodov, ki ga igra v domačih Stožicah, začela z zmago s 3:1 nad Kanado. Ob slovenskem večeru, ki so se ga udeležili številni predstavniki Gasilske zveze Slovenije, UKC Ljubljana in Maribor, Gorske reševalne zveze, Zdravniške zbornice, vojske, Društva reševalnih psov Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, so kljub nihanjem v igri dosegli še kako pomembno četrto zmago na petih tekmah.

V postavo slovenske zasedbe, v kateri so nekateri po zmagi izpostavili pomanjkanje osredotočenosti, se je vrnil kapetan Tine Urnaut, ki je uvodni turnir lige narodov v Aziji izpustil. Z rojaki pred današnjim nadaljevanjem tekmovanja zaseda četrto mesto, na turnir osmerice pa po 12 tekmah ligaškega dela vodi sedem mest, saj imajo Kitajci kot gostitelji vstopnico zagotovljeno.

"Čeprav nismo igrali naše najboljše odbojke, smo ostajali potrpežljivi"

"Pričakoval sem zelo težko tekmo, saj ima Kanada vrhunsko ekipo, ne glede na to, kdo igra, imajo vrsto kakovostnih igralcev. Kar mi je najbolj všeč, je, da čeprav nismo igrali naše najboljše odbojke, smo bili ob zaostankih potrpežljivi, naredili več breakov in se vrnili nazaj, prišli do razlike in dokaj mirno zaključili tekmo," je po zmagi novinarjem dejal kapetan Urnaut.

"Vrnitev po dveh mesecih na tekmo take ravni je fizično naporna"

Za 37-letnika je bila to prva tekma po daljšem času, po njej je priznal, da vrnitev na tako raven ni bila lahka, iz več razlogov. "Menim, da je kakovost tega turnirja zelo visoka, takšnega v Sloveniji še ni bilo. To je ena stvar, druga pa, da je po dveh mesecih brez tekem vrnitev na takšno raven fizično naporna. Počutil sem se odlično, a takšne tekme je med klubsko sezono težko trenirati, saj tudi najbolj intenzivne klubske tekme niso tako zahtevne. V primerjavi s klubskimi tekmami, kjer so točke počasne, moraš tu takoj po koncu točke že teči na servis. Privaditi se moraš na ta ritem, saj je vse skupaj precej bolj intenzivno. Zaradi te intenzivnosti sem že v prvem setu malo dihal na škrge, tako da mi je vsaka minuta ali dve, ko sem bil zunaj, pomagala, da sem nabral novo energijo."

"Privaditi se moraš na ta ritem, saj je vse skupaj precej bolj intenzivno. Zaradi te intenzivnosti sem že v prvem setu malo dihal na škrge, zato mi je vsaka minuta ali dve, ko sem bil zunaj, pomagala, da sem nabral novo energijo." Foto: Aleš Fevžer

Korošec je ob tem malo v šali, malo zares dejal, da bo danes komaj hodil, a verjame, da se bo hitro privadil ritmu. Časa za prilagajanje in regeneracijo ne bo veliko, že ob 20.30 Slovence čaka obračun z aktualnimi svetovnimi podprvaki Bolgari, ki so za uvod premagali Italijane.

Številki 6 in 9 pod strop Stožic

Večer v Stožicah bo imel poleg tekmovalnega še čustven pridih, Slovenska odbojkarska zveza se bo po tekmi poklonila legendama slovenske odbojke Mitji Gaspariniju in Dejanu Vinčiću. Legendarni številki 6 in 9 bodo dvignili pod strop ljubljanske dvorane. Mitja Gasparini in Dejan Vinčić sta ključna člena zlate slovenske odbojkarske pravljice. Foto: Aleš Fevžer

"Vinčić in Gasparini sta bila najpomembnejša člena tega zlatega obdobja. Uspehe, ki smo jih doživeli, bi sicer lahko pripisali kateremukoli članu ekipe, vendar sta Vinko in Gaspa zagotovo ključna igralca zlate generacije. Nekdo je omenil, da smo najuspešnejša reprezentanca na velikih tekmovanjih v daljšem obdobju, zato si več kot zaslužita mesto pod stropom. Pričakujem, da bo tudi jutri tako čustveno, kot je bilo lani (ob uradnem zaključku Vinčićeve kariere, op. a.)," je o dolgoletnih soigralcih, s katerima so reprezentanco iz palčka pripeljali do svetovne velesile, dejal Urnaut.

Bolgari so na petih tekmah trikrat zmagali in dvakrat izgubili, na računu imajo osem točk, kar jih trenutno uvršča na deseto mesto. Srečanje se bo začelo ob 20.30.