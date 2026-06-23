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Avtor:
Pe. M.

Torek,
23. 6. 2026,
11.01

Osveženo pred

47 minut

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca odbojka evropska liga

Torek, 23. 6. 2026, 11.01

47 minut

Slovenke so si že zagotovile nastop na naslednjem evropskem prvenstvu

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Latvija, evropska liga | Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop na evropskem prvenstvu. | Foto Aleš Fevžer

Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop na evropskem prvenstvu.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je s predstavami v evropski ligi, v kateri je na šestih tekmah nanizala šest zmag, že zagotovila uvrstitev na evropsko prvenstvo 2028, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

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Slovenska izbrana vrsta je po rednem delu evropske lige med 24 reprezentancami osvojila prvo mesto in se uvrstila v polfinale, v katerem bo igrala s Slovaško. Prva tekma bo v nedeljo v Nitri, povratna nekaj dni pozneje v Ljubljani.

Slovenke, ki si skozi evropsko ligo skušajo zagotoviti tudi nastope v elitni ligi narodov, so se po zmagi na zadnji tekmi proti Severni Makedoniji povzpele na 18. mesto na svetovni lestvici, ki jim ravno še zagotavlja zgodovinsko uvrstitev v VNL.

Poleg tega so si varovanke selektorja Alessandra Oreficeja po zmagah nad Črno goro, Gruzijo, Islandijo, Latvijo, Hrvaško in Severno Makedonijo ter z uvrstitvijo med štiri najboljše ekipe v evropski ligi že priigrale vozovnico za prihodnje evropsko prvenstvo.

Katere države bodo gostile EuroVolley 2028, še ni znano.

Bodo pa na evropskem prvenstvu 2028 zagotovo nastopili tudi slovenski odbojkarji, evropska zveza pa je že sporočila, da bo ena od držav gostiteljic Črna gora.

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