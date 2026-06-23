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Avtor:
STA

Torek,
23. 6. 2026,
17.41

Osveženo pred

55 minut

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Klemen Šen odbojka Italija

Torek, 23. 6. 2026, 17.41

55 minut

Odbojkarska tržnica

Klemen Šen se seli v Italijo

Avtor:
STA

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Klemen Šen | Klemen Šen se seli v italijansko drugo ligo. | Foto Filip Barbalić

Klemen Šen se seli v italijansko drugo ligo.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski odbojkarski reprezentant Klemen Šen se seli v Italijo. Dosedanji igralec slovenskega prvaka ACH Volleyja je podpisal pogodbo z italijanskim drugoligašem Domotekom Volleyjem iz Reggia Calabrie, poroča spletna stran legavolley.it

Na tej spletni strani 24-letnega Šena predstavljajo kot veliko okrepitev, izpostavljajo njegove odlične partije na prvem turnirju lige narodov, posebno odlično igro proti Poljski, ki jo je Slovenija dobila s 3:2.

Gre za kompletnega igralca, vajenega tekmovanj na najvišjih ravneh. Je mlad, dinamičen, v ekipo prinaša tehnično kakovost, energijo in zmagovalno miselnost, ki jo je razvil pri ACH Volleyju in v državni reprezentanci. Ta podpis pogodbe potrjuje ambicijo Domoteka, da sestavi konkurenčno ekipo s poudarkom na zmagovalni mešanici izkušenj ter mladostnega talenta, trdi spletna stran legavolley.it.

V Italiji bosta v naslednji sezoni igrala tudi njegova reprezentančna soigralca Rok Možič in Nik Mujanović, oba v elitni ligi, v isti ligi pa bo nastopal tudi nekdanji Šenov soigralec pri ACH Volleyju in reprezentant Jan Klobučar, zdajšnji igralec Virtus Volleyja.

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