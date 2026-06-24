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Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Sreda,
24. 6. 2026,
15.49

Osveženo pred

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odbojkarska liga narodov slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka Fabio Soli Kanada

Sreda, 24. 6. 2026, 15.49

30 minut

Liga narodov, 24. junij

V Stožicah bo vroče: začelo se je s ponovitvijo finala zadnjega SP, Slovenci zvečer proti Kanadi

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

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slovenska odbojkarska reprezentanca, Stožice | Foto Grega Valančič

Foto: Grega Valančič

V Ljubljani, Orleansu in Gliwicah so se začeli drugi turnirji odbojkarske lige narodov. Slovenski odbojkarji bodo boj za pomembne zmage in točke začeli ob 20.30 proti Kanadi. Spored v Stožicah se je sicer začel že ob 13.00 s ponovitvijo finala zadnjega svetovnega prvenstva med prvaki Italijani in podprvaki Bolgari. Slednji so slavili s 3:2 v nizih. Ob 16.30 se bodo v Ljubljani pomerili še Brazilci in Ukrajinci.

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Slovenski odbojkarji so novo sezono lige narodov odprli na Kitajskem, kjer so na turnirju kljub precej nihanjem v igri trikrat zmagali (premagali so Kitajsko, Poljsko in Kubo) in enkrat izgubili (proti Japonski).

Pred začetkom drugih turnirjev lige narodov, ki bodo do nedelje potekali v Ljubljani, francoskem Orleansu in poljskih Gliwicah, so Slovenci na šestem mestu lestvice tekmovanja. Na vrhu so neporaženi Brazilci in Japonci,  sledijo ItalijaniAmeričaniSrbiSlovenci in Poljaki. Na zaključnem turnirju na Kitajskem bo nastopila osmerica. Kitajci, ki so trenutno 14., imajo kot gostitelji mesto že zagotovljeno, tako da je prostora za sedem reprezentanc.

Selektor Slovencev Fabio Soli s predstavami v Aziji ni bil najbolj zadovoljen, upa, da bo v Stožicah videl boljšo in bolj konstantno igro svojih varovancev. Opozarja, da morajo imeti vselej v mislih pomembnost vsake točke in izmenjave žoge. Pa ne le za zaključni turnir osmerice, temveč tudi v luči naslednjih olimpijskih iger v Los Angelesu.

Kanadčani so na prvem turnirju premagali Francoze, po petih setih pa izgubili proti ZDA, Nemčiji in Turčiji. | Foto: VolleyballWorld Kanadčani so na prvem turnirju premagali Francoze, po petih setih pa izgubili proti ZDA, Nemčiji in Turčiji. Foto: VolleyballWorld

Slovenci se bodo na domačih tleh merili s svetovnimi prvaki Italijani, podprvaki Bolgari, tretjo reprezentanco sveta Brazilijo in Kanado. Prav slednja bo zvečer njihova prva tekmica. Kanadčani imajo po prvem turnirju na računu tako kot Slovenci šest točk, a z veliko razliko v ključnem dejavniku zmagah. Slovenci so zmagali trikrat, Kanadčani le enkrat, trikrat pa so izgubili po petih setih, tako da so pred začetkom turnirja na 13. mestu. 

"Doma nas čakajo vse prej kot lahke tekme. Kanada bo prva, zelo težka tekmica. Njihova ekipa se vzpenja, dviguje formo in že na prvi tekmi bo od sebe treba dati 200 odstotkov, da bi lahko zmagali. Potem nas takoj naslednji dan čaka še Bolgarija, ki premore odlične igralce in ima tisto neko energijo, ki jo igralci dobro obvladajo. Lahko rečemo, da nas čakata najprej dve in kasneje še dve zelo težki tekmi, na katere se bo seveda treba najprej dobro pripraviti, potem pa se po tekmah dobro spočiti in nabrati moči za naslednje dvoboje," je pred začetkom drugega turnirja dejal srednji bloker Alen Pajenk, ki je na Kitajskem ob odsotnosti Tineta Urnauta, ta se vrača v postavo, opravljal kapetansko vlogo. 

Soli je v postavo za prvo tekmo uvrstil podajalca Uroša Planinšiča in Nejca Najdiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, sprejemalce Tineta Urnauta, Roka Možiča, Roka Bračka, Klemna Šena, Luko Marovta, srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja ter prosta igralca: Janija Kovačiča in Grego Okrogliča.

Japonci so še naprej neporaženi. | Foto: VolleyballWorld Japonci so še naprej neporaženi. Foto: VolleyballWorld

Japonci ostajajo neporaženi. Bodo Francozi doma popravili vtis?

Japonska, je v Orleansu s 3:1 premagala Srbijo in tako ostaja neporažena ter je na vrhu razpredelnice s 14 točkami. Francozi, ki so na uvodu s tremi porazi razočarali, bodo vtis doma za začetek poskušali popraviti proti Iranu.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igralu v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 24. junij:

Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah

Sreda, 24. junij
20.30 Slovenija – Kanada

Četrtek, 25. junij
20.30 Slovenija – Bolgarija

Sobota, 27. junij
20.30 Slovenija – Brazilija

Nedelja, 28. junij
20.30 Slovenija – Italija

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