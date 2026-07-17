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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
17. 7. 2026,
7.39

Osveženo pred

58 minut

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Ukrajina odesa Odesa Rusija vojna

Petek, 17. 7. 2026, 7.39

58 minut

V ruskih zračnih napadih na Odeso nove žrtve #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ukrajina napad Odesa | Foto V napadih so bili poškodovani stanovanjski objekti, cerkev, vrtec, vozila in druga civilna infrastruktura.

Foto: V napadih so bili poškodovani stanovanjski objekti, cerkev, vrtec, vozila in druga civilna infrastruktura.

V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Odesa sta bila ponoči ubita dva človeka, osem pa je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura, zaradi eksplozij je izbruhnilo več požarov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

7.40 V ruskih zračnih napadih na Odeso nove žrtve

7.40 V ruskih zračnih napadih na Odeso nove žrtve

"Raketa je zadela stanovanjsko stavbo. Žal sta dve osebi izgubili življenje," je sporočil namestnik župana Odese Oleksandr Filatov. Kot je dodal, je bilo po zadnjih informacijah v napadu ranjenih osem ljudi, med njimi tudi dva otroka.

V napadih so bili poškodovani stanovanjski objekti, cerkev, vrtec, vozila in druga civilna infrastruktura, je dodal.

"Med žrtvami je bila ženska, ki se je v času napada sprehajala po parku z otroki. Otroci so preživeli in prejemajo potrebno oskrbo," so kasneje na Telegramu sporočile ukrajinske reševalne službe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot štiri leta po začetku ruske invazije na Ukrajino se medsebojni napadi že nekaj mesecev stopnjujejo, kar povzroča vse večje število civilnih žrtev.

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