V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Odesa sta bila ponoči ubita dva človeka, osem pa je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadu so bili poškodovani civilni objekti in infrastruktura, zaradi eksplozij je izbruhnilo več požarov, poročajo tuje tiskovne agencije.

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7.40 V ruskih zračnih napadih na Odeso nove žrtve

7.40 V ruskih zračnih napadih na Odeso nove žrtve

"Raketa je zadela stanovanjsko stavbo. Žal sta dve osebi izgubili življenje," je sporočil namestnik župana Odese Oleksandr Filatov. Kot je dodal, je bilo po zadnjih informacijah v napadu ranjenih osem ljudi, med njimi tudi dva otroka.

🇷🇺 Russia’s Ministry of Defense:



Overnight, Russian forces continued strikes on Ukrainian port infrastructure used to supply the Ukrainian Armed Forces.



At the ports of Odesa and Chornomorsk, the strikes targeted facilities used for unloading and storing military cargo and… pic.twitter.com/8geUjFpeYj — Military Summary (@MilitarySummary) July 17, 2026

V napadih so bili poškodovani stanovanjski objekti, cerkev, vrtec, vozila in druga civilna infrastruktura, je dodal.

"Med žrtvami je bila ženska, ki se je v času napada sprehajala po parku z otroki. Otroci so preživeli in prejemajo potrebno oskrbo," so kasneje na Telegramu sporočile ukrajinske reševalne službe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot štiri leta po začetku ruske invazije na Ukrajino se medsebojni napadi že nekaj mesecev stopnjujejo, kar povzroča vse večje število civilnih žrtev.