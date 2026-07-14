Slovenci v Srbiji potrjujejo polet na Kitajsko

Pred slovensko odbojkarsko reprezentanco je nov zahteven tekmovalni teden. V Beogradu, kamor je prispela v ponedeljek, jo med sredo in nedeljo čaka tretji turnir lige narodov, na katerem je prvi cilj potrditev nastopa na zaključnem turnirju osmerice. Ta bo konec meseca na Kitajskem. Slovenci, ki so jih v zadnjem času pestile poškodbe, bodo prvo tekmo odigrali v sredo ob 13. uri, ko bodo njihovi tekmeci Nemci.

Slovenski odbojkarji so v ponedeljek odpotovali v Srbijo, ki bo gostila zadnji turnir rednega dela lige narodov. V Beogradu, kjer so že opravili prvi trening, se bodo med sredo in nedeljo pomerili z Nemci, Iranci, Turki in Srbi. Prvi cilj varovancev Fabia Solija je potrditev mesta na zaključnem turnirju najboljše osmerice, ki bo konec junija v Ningboju na Kitajskem. Glede na pretekle izkušnje bi lahko bili dovolj dve zmagi.

Po prvih dveh turnirjih v Linyiju in Ljubljani Slovenci na lestvici lige narodov s šestimi zmagami in dvema porazoma zasedajo četrto mesto. Prvi so Japonci, ki so še brez poraza, na drugem in tretjem mestu pa so Američani in Poljaki s po šestimi zmagami, a višjim številom točk od slovenske zasedbe.

V boju za zaključni turnir trenutno najbolje kaže še Ukrajincem, Italijanom, Turkom, Bolgarom in Brazilcem, medtem ko imajo Kitajci mesto med osmerico najboljših že zagotovljeno.

Zasedba Fabia Solija je po dveh turnirjih četrta, osnovni cilj je, da v Srbiji potrdijo nastop na zaključnem turnirju osmerice, ki bo konec meseca na Kitajskem. Foto: Aleš Fevžer

Solijeva zasedba je pretekli teden odigrala dve pripravljalni tekmi z Ukrajino. Na prvi za zaprtimi vrati je zmagala, na drugi pa je izgubila z 0:3. Ob porazu Italijan na slovenski klopi ni mogel računati na izkušene Alena Pajenka, Tončka Šterna in Janija Kovačiča, reprezentanti pa so poudarili, da pristop ni bil pravi.

V prihodnjih petih dneh jih čakajo štiri tekme proti nasprotnikom, ki so na svetovni lestvici nižje od njih. Bo pa razpored težji kot na prvih dveh turnirjih, ko so imeli dve tekmi, nato dan premora, nato pa še dve. Tokrat bodo v sredo ob 13. uri igrali z Nemci, nato sledi dan premora, zatem pa tri tekme v treh dneh: z Iranom, Turčijo in za konec v nedeljo ob 20. uri še s Srbijo.

"Želimo si tri, štiri zmage in čim višje mesto za zaključni turnir," pravi sprejemalec Rok Možič. Foto: Aleš Fevžer

"Videli smo, da smo imeli težave na sprejemalski liniji (na turnirju v Stožicah, op. a.), a to je nekaj normalnega, tudi zaradi cilja, da lahko imamo na igrišču tri zelo dobre napadalce, ki lahko naredijo razliko. Popraviti bo treba tudi servis, bolj pritiskati. V Beogradu bo treba igrati res dobro. Vemo, da nas čakajo na papirju morda slabši nasprotniki, a vidimo, da je liga narodov predvsem v zadnjih dveh letih zelo zanimiva in da slabše ekipe lahko premagajo dobre. Morali bomo biti zelo zelo zbrani, tudi razpored bo težji, tako da fizično zagotovo ne bo preprosto. Želimo si tri, štiri zmage in čim višje mesto za zaključni turnir," pravi sprejemalec Rok Možič.

Seznam slovenskih tekem, tretji turnir lige narodov Sreda, 15. julij

13.00 Nemčija - Slovenija Petek, 17. julij

20.00 Iran - Slovenija Sobota, 18. julij

16.30 Turčija - Slovenija Nedelja, 19. julij

20.00 Srbija - Slovenija

Lestvica lige narodov

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