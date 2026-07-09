Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
T. K. C.

Četrtek,
9. 7. 2026,
4.00

Osveženo pred

7 ur, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Kam za vikend? Kam za vikend? Dogodki odbojka Pivo in cvetje

Četrtek, 9. 7. 2026, 4.00

7 ur, 28 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: od Piva in cvetja do odbojke na vodi, vina, umetnosti in poletnih koncertov

Avtor:
T. K. C.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Dan Laščanov, Pivo in Cvetje 2024 | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Drugi julijski konec tedna prinaša pestro izbiro dogodkov po vsej Sloveniji. Ljubitelji festivalov, kulinarike, športa, kulture in glasbe boste brez težav našli razlog za izlet, ne glede na to, ali vas vleče na obalo, med vinograde ali v mestno središče. Pripravili smo izbor dogodkov, ki bodo poskrbeli za nepozabno poletno doživetje. Vse podrobnosti in še več idej pa vas čaka na zavihku Siol Dogodki.

Pivo in cvetje | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed

Festival Pivo in cvetje v Laškem

Laško bo znova zaživelo v znamenju enega najbolj prepoznavnih slovenskih festivalov, ki že več kot šest desetletij združuje glasbo, tradicijo in druženje. Ob bogatem koncertnem programu obiskovalce čakajo še etnografske, kulturne in hortikulturne vsebine, ki ustvarjajo posebno festivalsko vzdušje. Pivo in cvetje ostaja sinonim za poletno zabavo, kjer vsak najde nekaj zase.

Ne zamudite – Festival Pivo in cvetje – Dogodki na Siol.net

Sočna vilica v Murski Soboti

Slovenska ulica v Murski Soboti se bo ponovno spremenila v pravo kulinarično promenado, kjer bodo dišale jedi z vseh koncev sveta. Ulična kulinarika, odlična vina domačih vinarjev, pestro pivsko ponudbo in sladice bodo spremljali sproščeno druženje ter poletno vzdušje. Sočna vilica je odlična priložnost za gurmanski izlet v Prekmurje.

Več na – Sočna vilica – Dogodki na Siol.net

odbojka Ljubljanica | Foto: Reuters Foto: Reuters

Volleyball on Water na Ljubljanici

Odbojka na vodi se vrača v središče Ljubljane z atraktivnimi športnimi dvoboji na plavajočem igrišču. Dogajanje bodo dopolnili umetniški nastopi na vodi, kulinarična ponudba in sproščeno druženje ob reki, obiskovalci pa bodo lahko srečali tudi slovenske odbojkarske reprezentante. Eden najbolj izvirnih športnih dogodkov poletja znova obljublja spektakel.

Ne spreglejte – Volleyball on Water – Dogodki na Siol.net

Festival FUGA v Kopru

Koper bo gostil mlade gledališke ustvarjalce iz več evropskih držav, ki bodo predstavili sveže in drzne uprizoritve. Festival FUGA poleg predstav prinaša še delavnice, okrogle mize, večerne koncerte in srečevanja ustvarjalcev, zato je odlična izbira za vse ljubitelje sodobnega gledališča. Zaključek festivala bo pospremil koncert skupine Smetnaki.

Več na – Festival FUGA – Dogodki na Siol.net

Art party zabava, slikanje | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Wine & Paint med haloškimi vinogradi

Če si želite nekoliko bolj umirjenega vikenda, vas Haloze vabijo na ustvarjalno druženje med vinogradi. Pod vodstvom likovnega pedagoga boste naslikali značilen haloški motiv, ob tem pa uživali v degustaciji lokalnih vin in domačem narezku. Domov boste odnesli tako novo umetnino kot lep spomin na poletni dan.

Shrani dogodek – Wine & Paint – Dogodki na Siol.net

Noči vina med Koprom in Miljami

Posebna večerna plovba po Koprskem zalivu združuje vrhunska vina, istrsko kulinariko in čudovite razglede na slovensko ter italijansko obalo. Na ladji se bo predstavilo več kot deset vinarjev, degustacije pa bodo spremljale lokalne dobrote in zgodbe o bogati vinarski tradiciji. Romantično poletno doživetje bo navdušilo tako ljubitelje vina kot morja.

Več na – Noči vina – Dogodki na Siol.net

Vlado Kreslin | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Koncert Vlada Kreslina in Malih bogov

Poletni večer na gradu Vurberk bo zaznamoval eden največjih slovenskih kantavtorjev. Vlado Kreslin bo skupaj z Malimi bogovi predstavil uspešnice, ki že desetletja povezujejo različne generacije poslušalcev, od prekmurskih balad do ponarodelih klasik. Koncert na grajskem prizorišču obljublja posebno glasbeno vzdušje pod zvezdami.

Ne zamudite – Vlado Kreslin in Mali bogovi – Dogodki na Siol.net

Gasilska veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami

Poletje si brez prave gasilske veselice težko predstavljamo, zato bo v petek zvečer živahno tudi v Iški Loki. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, obiskovalce pa čakajo še okusna domača hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Veselica bo potekala pod velikim šotorom, kjer ne bo manjkalo plesa, petja in pristnega druženja.

Ne zamudite – Gasilska veselica PGD Iška Loka – Dogodki na Siol.net

narava, sprehod | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Cvetlični orkester: kako zveni narava?

V Arboretumu Volčji Potok bodo rastline za en dan postale glasbenice. S pomočjo senzorjev bodo njihovi električni signali ustvarjali edinstveno zvočno kuliso, obiskovalci pa bodo lahko doživeli naravo na povsem drugačen način. Dogodek bodo dopolnili intermedijski glasbeni performansi, otroška delavnica in svetlobna instalacija, ki bo ustvarila prav posebno poletno atmosfero.

Več na – Cvetlični orkester: kako zveni narava? – Dogodki na Siol.net

Joga v parku med drevesnimi krošnjami

Če si želite bolj umirjenega začetka vikenda, se odpravite v Arboretum Volčji Potok, kjer bodo pod krošnjami dreves potekale brezplačne vodene ure joge. Vadba je primerna za začetnike in izkušene udeležence ter ponuja prijetno kombinacijo gibanja, sprostitve in stika z naravo. Poletni večer v zelenem okolju je odlična priložnost za oddih od vsakodnevnega tempa.

Ne spreglejte – Joga v parku – Dogodki na Siol.net
Kam za vikend? Kam za vikend? Dogodki odbojka Pivo in cvetje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.