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Avtor:
STA

Petek,
10. 7. 2026,
18.20

Osveženo pred

42 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca Fabio Soli odbojkarska liga narodov Jan Kozamernik

Petek, 10. 7. 2026, 18.20

42 minut

Slovenska odbojkarska reprezentanca

Slovenski odbojkarji na zadnji pripravljalni tekmi izgubili z Ukrajinci

Avtor:
STA

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Srbija, Fabio Soli | "Danes ni bilo dobro, sploh, če želimo rasti kot ekipa," je bil po porazu proti Ukrajincem nezadovoljen selektor slovenske reprezentance Fabio Soli. | Foto Aleš Fevžer

"Danes ni bilo dobro, sploh, če želimo rasti kot ekipa," je bil po porazu proti Ukrajincem nezadovoljen selektor slovenske reprezentance Fabio Soli.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je na prijateljski tekmi v sklopu priprav na zadnji turnir elitne lige narodov v Beogradu pomerila z Ukrajino. Slovenska izbrana vrsta je v precej okrnjeni zasedbi v Ljubljani izgubila z 0:3 (-17, -27, -17).

Slovenski selektor Fabio Soli, ki tokrat ni računal na standardne člane svoje udarne zasedbe Alena Pajenka, Tončka Šterna in Janija Kovačiča, so že v začetku prvega niza zaostali z 3:8, nato pa z 4:11, tega zaostanka pa niso več mogli nadoknaditi.

Drugi niz je bil na začetku precej bolj izenačen, nekaj več pobude pa so imeli slovenski odbojkarji, ki so narekovali ritem in prek Saše Štalekarja, Tineta Urnauta in Nika Mujanovića večinoma vodili za dve točki, povedli pa so tudi z 12:9. Po vodstvu s 17:15 pa so tekmeci naredili delni izid 4:0 in jim ušli na dve točki (17:19). V razburljivi končnici so prek Roka Možiča povedli s 27:26, nato pa so se Ukrajinci le izvili iz neprijetnega položaja in zmagali z 29:27.

Ukrajinski odbojkarji so v tretjem nizu hitro povedli s 5:1 in 9:5, nato pa tekmo mirno pripeljali do končne zmage.

"Danes ni bilo dobro, sploh, če želimo rasti kot ekipa"

"Mislim, da moramo ločiti današnjo tekmo od preteklega dela. Danes ni bilo dobro, sploh, če želimo rasti kot ekipa. Nismo igrali slabo, igrali smo nekaj srednjega, vendar pa na tej ravni to ponavadi pomeni poraz in izgubljeno priložnost za napredek in to ni sprejemljivo za našo reprezentanco," je po porazu dejal slovenski selektor Fabio Soli.

"Danes je bilo odlično za Ukrajince, za nas ne najboljše. Prikazali so veliko boljšo predstavo kot na prejšnji tekmi, medtem ko smo mi tekmo začeli zelo medlo, nismo imeli pravih idej v vseh elementih igre. Z glavo nismo bili pri stvari in to se je videlo na igrišču in se vidi tudi na rezultatu," je dejal Jan Kozamernik.

"Z glavo nismo bili pri stvari in to se je videlo na igrišču in se vidi tudi na rezultatu," je dejal Jan Kozamernik. | Foto: Volleyball World "Z glavo nismo bili pri stvari in to se je videlo na igrišču in se vidi tudi na rezultatu," je dejal Jan Kozamernik. Foto: Volleyball World

"Na žalost ni bilo pravega pristopa. Se zgodi, ni opravičila zato, saj je vse odvisno od nas. Za nas je to zelo pomembna lekcija, da pravi pristop je tista stvar, ki naredi veliko. Sploh glede na kakovost reprezentanc, s katerimi se borimo. Če imamo pravi pristop, stvari tečejo veliko bolje, če pa pristop ni pravi, se zgodi to, kar se je danes," je še izpostavil srednji bloker slovenske reprezentance.

Zdaj potujejo v Srbijo

Slovenski odbojkarji bodo ko konca tedna trenirali v Ljubljani, v ponedeljek pa odpotovali v Srbijo, ki bo gostila zadnji turnir rednega dela lige narodov. V Beogradu se bodo med 15. in 19. julijem pomerili z Nemci, Iranci, Turki in Srbi ter si skušali zagotoviti uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice, ki bo konec junija v Ningboju na Kitajskem.

Po prvih dveh turnirjih v Linyiju in Ljubljani Slovenija na lestvici lige narodov s šestimi zmagami in dvema porazoma zaseda četrto mesto. Prvi so Japonci, ki so še brez poraza, na drugem in tretjem mestu pa so Američani in Poljaki s po šestimi zmagami.

V boju za zaključni turnir trenutno najbolje kaže še Ukrajincem, Italijanom, Turkom, Bolgarom in Brazilcem, medtem ko imajo Kitajci mesto med osmerico najboljših že zagotovljeno.

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