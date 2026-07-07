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Avtor:
Pe. M.

Torek,
7. 7. 2026,
15.58

Osveženo pred

36 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov Fabio Soli odbojka

Torek, 7. 7. 2026, 15.58

36 minut

Pripravljalna tekma, Maribor

Slovenci se (za zaprtimi vrati) pripravljajo na "beograjski izziv"

Avtor:
Pe. M.

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slovenska odbojkarska reprezentanca | Slovenski odbojkarji bodo danes v Mariboru za zaprtimi vrati odigrali pripravljalno tekmo z Ukrajino. | Foto Aleš Oblak

Slovenski odbojkarji bodo danes v Mariboru za zaprtimi vrati odigrali pripravljalno tekmo z Ukrajino.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo prihodnji teden v Beogradu odigrala tretji turnir lige narodov, na katerem bo poskušala potrditi nastop na zaključnem turnirju osmerice, ki bo konec meseca na Kitajskem. Slovenci se na prihajajoče pomembne tekme pripravljajo doma, danes jih v Mariboru za zaprtimi vrati čaka pripravljalna tekma z Ukrajino.

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Medtem ko odbojkarice ta teden čakata pomembni tekmi evropske lige – s Švedinjami se bodo pomerile v finalu evropske lige – pa bodo odbojkarji odigrali dve pripravljalni tekmi. Nasprotnik bo Ukrajina. Prvi obračun bo danes v Mariboru za zaprtimi vrati, drugi v petek v Ljubljani.

Že prihodnji teden odbojkarje čaka tretji turnir rednega dela lige narodov. Slovenci bodo med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer se bodo merili z Nemčijo, Iranom, Turčijo in Srbijo. Zaključni turnir osmerice bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Kitajci imajo kot gostitelji vstopnico že zagotovljeno, tako da je prostora še za sedem reprezentanc.

Prihodnji teden bodo v Beogradu poskušali potrditi uvrstitev na zaključni turnir osmerice. | Foto: VolleyballWorld Prihodnji teden bodo v Beogradu poskušali potrditi uvrstitev na zaključni turnir osmerice. Foto: VolleyballWorld

Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Slovenci so po osmih od 12 tekem pri šestih zmagah in dveh porazih, kar jih uvršča na četrto mesto lige narodov, Ukrajinci pa so tik za njimi. V Stožicah jim je šlo odlično, premagali so Brazilijo, Italijo in Kanado, izgubili pa proti Bolgarom.

Pripravljalna tekma, Maribor 

Torek, 7. julij
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