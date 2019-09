Mejilo je na popolnost, a poudarja: Slovenija ima še rezerve #video #foto

Čeprav jim stavnice in odbojkarski poznavalci pred obračunom niso pripisovali veliko možnosti, se je že od vsega začetka videlo, da slovenski odbojkarji pred 11 tisoč navijači letijo po igrišču. "Ves čas smo verjeli, kajti če ne bi verjeli, ne bi bilo možno premagati Rusije. Bili smo sproščeni, ni bilo tiste nepotrebne nervoze, ob tem pa so bile tukaj še polne Stožice. Navijačem se iz srca zahvaljujem in verjamem, da nas bodo prišli bodrit tudi po Poljski. Zdaj moramo zadevo prespati in prvenstvo nadaljevati trdno na tleh. Ni še konec," je povedal eden izmed nosilcev slovenske izbrane vrste, ki bo v novi klubski sezoni oblekel dres večkratnega svetovnega klubskega prvaka Trentina.

Kdaj se igra proti Poljski? Obračun za uvrstitev v veliki finale proti Poljakom bo v četrtek ob 20.30 v Areni Stožice. Ne glede na razplet, bo slovenska izbrana vrsta eno tekmo igrala tudi v Parizu. V primeru zmage se bo bojevala za zlato odličje, v nasprotnem primeru za bron.

"Ne smemo biti požrešni, poglejte rezultat"

Glede na to, da so Rusi na tem prvenstvu vse do četrtfinalne tekme igrali tako rekoč s pol moči, zmaga s 3:1 nad tako dobro ekipo meji na popolnost. S tem se strinja tudi Čebulj: "Igrali smo veliko bolje kot na tisti prvi tekmi. Začetni udarec je bil takšen, kot je treba, sprejemali smo veliko bolje in veliko bolje napadali visoko žogo. Če ne bi malce popustili v tretjem nizu, bi res lahko govorili v popolni tekmi, a ne smemo biti požrešni, poglejte rezultat. Piše 3:1 za Slovenijo in to je vse, kar trenutno šteje."

Po Rusiji prihaja nov velikan

Ne samo, da so imeli Slovenci v skupini močno Rusijo, s katero so se merili dvakrat, v polfinalu jo čaka še ena izmed glavnih favoritinj za končni uspeh, Poljaki. Aktualni svetovni prvaki so na tem prvenstvu na sedmih tekmah oddali en sam niz. Četa odličnega belgijskega strokovnjaka Vitala Heynena leti na krilih Kubanca Wilfreda Leona, a slovenski odbojkarji se požvižgajo na vse grožnje in negativne napovedati.

"Slovenija ima še rezerve. Povsod. Če vsak element izboljšamo le še za en odstotek, lahko na tem prvenstvu gremo do konca. Poljska je nova velika zapreka, zavedamo se njene velike moči, a z njo imamo lepe izkušnje, prepričan sem, da je pred temi fantastičnimi navijači vse mogoče," je še dodal 27-letni odbojkar iz Kotelj na Koroškem.

Slovenci na EP zakleti za Poljake, a zdaj imajo Kubanca

Slovenci so za Poljake na EuroVolleyju dobesedno zakleti. Leta 2015 v Bolgariji jih je takrat Gianijeva četa izločila v četrtfinalu, dve leti kasneje pa naši odbojkarji Poljake v črno zavili kar pred njihovimi navijači v razigravanju za uvrstitev v četrtfinale.

Res pa je, da je Poljska zdaj povsem drugačna ekipa. Vodi jo pretkani maček Heynen, zeleno luč za nastop v poljski izbrani vrsti pa je dobil še najboljši odbojkar na svetu Loen, ki se je hitro ujel s soigralci in postal gonilna sila te odbojkarske velesile.

Wilfredo Leon je eden redkih odbojkarjev, ki lahko sam premaga tekmeca, a v Stožicah tudi njemu ne bo lahko. Zagotovo ne. Foto: CEV

Moč nove Poljske so slovenski odbojkarji občutili pred tedni, ko so jih poljski zvezdniki v olimpijskih kvalifikacijah ugnali s 3:1. A takrat se je igralo v Krakowu, zdaj pa bo dvoboj za vstop v finale v Stožicah. Če so se Rusom zatresle hlače, se lahko tudi aktualnim svetovnim prvakom.

