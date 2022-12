Odbojkarska zveza Slovenije je decembra pripravila izbor najboljših odbojkarjev in odbojkaric leta 2022. Naziv najboljše odbojkarice je pripadel Saši Planinšec, najboljšega odbojkarja pa Gregorju Ropretu. Največ glasov za najboljšo odbojkarico in odbojkarja na mivki sta prejela Tjaša Kotnik in Rok Bračko.

Glasovanje za najboljše odbojkarje in odbojkarice je prvič potekalo leta 2016, pozivu h glasovanju prek spletne strani OZS pa se je tokrat odzvalo 1.858 ljubiteljev odbojke.

Njihovi glasovi so, skupaj z glasovi članov Strokovnega sveta OZS in Komisije za odbojko na mivki OZS, naziv najboljše odbojkarice leta 2022 prinesli Saši Planinšec, kapetanki slovenske ženske reprezentance in članici turškega prvoligaša Aydin Büyüksehir Belediyespor.

Za Sašo Planinšec je to drugo priznanje, prvega je prejela leta 2019. Za najboljše odbojkarice so bile do zdaj izbrane še Tina Grudina (2016), Iza Mlakar (2017, 2018) in Eva Pavlović Mori (2020, 2021).

Najboljši odbojkar leta je prvič postal Gregor Ropret. Foto: Volleyballworld

Po prevladi Urnauta in Čebulja prvi naziv za Ropreta

Najboljši odbojkar leta je prvič postal Gregor Ropret, podajalec slovenske moške izbrane vrste, ki v letošnji sezoni brani barve italijanskega prvoligaša SIR Safety Susa Perugia, s katerim je nedavno postal klubski svetovni prvak.

Ropret je šele tretji slovenski odbojkar s tem nazivom, pred tem sta ga namreč po trikrat osvojila Tine Urnaut (2016, 2017, 2018) in Klemen Čebulj (2019, 2020, 2021).

Strokovni svet OZS je za najboljšega trenerja moške ekipe že tretjič izbral Matijo Pleška. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med trenerji priznanje za Pleška in Rozmana

Strokovni svet OZS je za najboljšega trenerja moške ekipe že tretjič izbral Matijo Pleška (2019, 2020), priznanje za najboljšega trenerja ženske ekipe pa je še četrtič prejel Gregor Rozman.