Slovenski odbojkar postal svetovni prvak

SIR Safety SUSA Perugia, katere član je slovenski reprezentančni podajalec Gregor Ropret postal pred začetkom letošnje sezone, je svetovno klubsko prvenstvo začela z zmago s 3:0 (22, 16, 21) proti brazilskemu moštvu Volei Renata, v nadaljevanju turnirja pa z 1:3 (21, 21, -29, 21) odpravila še drugega južnoameriškega predstavnika, brazilski Sada Cruzeiro Volei. Italijanski prvoligaš je bil nato v polfinalu s 3:0 (19, 19, 17) prepričljivejši še od Itambe Minasa. V velikem finalu, v katerem sta se srečala italijanska rivala, Perugia in Trentino Itas, pa je s 3:1 (-20, 23, 25, 19) slavila Perugia in se že na svojem prvem svetovnem prvenstvu veselila zmage.

"To, da nam je v letošnji sezoni uspelo zmagati že dvajset tekem zapored in osvojiti dve lovoriki, je neverjetno," je izpostavil trener Perugie Andrea Anastasi. Foto: Volleyballworld

"Imamo zares močno ekipo. Vsi igralci so dobili priložnost za dokazovanje in prav vsakega posameznika smo kot ekipa potrebovali. Morali smo veliko menjati in vsi moji igralci so upravičili svojo vlogo. Najti pravo rešitev na vsaki tekmi je izziv in to, da nam je v letošnji sezoni uspelo zmagati že dvajset tekem zapored in osvojiti dve lovoriki, je neverjetno. Ne bi mogel biti bolj ponosen na svojo ekipo," je po zmagi dejal trener Perugie, Andrea Anastasi.

Svetovno klubsko prvenstvo za ženske se bo 14. decembra v turški Antalyji, kjer bomo spremljali obračune turških ekip Eczacibasi Dynavit Istanbul in VakifBank Spor Kulubu, brazilskih prvoligašev Dentil Praia Clube in Gerdau Minas, italijanske ekipe Prosecco DOC Imoco Conegliano in azijskega predstavnika, ekipe Kuanysh Club iz Kazahstana.