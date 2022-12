Svetovna odbojkarska zveza je v torek potrdila, da bo moški zaključni turnir lige narodov 2023 potekal na Poljskem, in sicer v Gdansku, kar pomeni, da se bodo Slovenci potegovali še za en zaključni turnir na Poljskem. Leta 2021 so v Katovicah postali evropski podprvaki, letos pa na svetovnem prvenstvu zasedli četrto mesto.

Kar se je govorilo že nekaj tednov, so pri Svetovni odbojkarski zvezi (FIVB) v torek tudi potrdili. Poljaki bodo gostili še eno veliko odbojkarsko tekmovanje.

Potem ko so se v Katovicah leta 2021 odvijali tudi boji za odličja na moškem evropskem prvenstvu, letos pa boji za kolajne svetovnega prvenstva, bo Gdansk med 19. in 23. julijem prihodnje leto gostil zaključni moški turnir odbojkarske lige narodov. Finale ženskega dela bo med 12. in 16. julijem v Arlingtonu.

Za nastop v Gdansku se bo potegovala tudi slovenska odbojkarska reprezentanca, ki se je ob premieri leta 2021 uvrstila na zaključni turnir in zasedla četrto mesto. V zadnji izvedbi so bili Slovenci deseti in ostali brez zaključnega turnirja.

Slovenska odbojkarska reprezentanca bo na prvem od treh turnirjev lige narodov igrala na Japonskem. Foto: Volleyballworld

Liga narodov v moški konkurenci se bo sicer začela junija, Slovenci bodo prvi turnir odigrali v japonski Nagoji, drugega v francoskem Orleansu, tretjega pa na Filipinih, natančneje v Pasayu. Po treh turnirjih si bo sedmerica priigrala vstopnico za Gdansk, Poljaki imajo nastop kot gostitelji že zagotovljen.

Koledar lige narodov 2023, moški Prvi teden, 6.-11. junij 2023 (turnirja v Ottawi in Nagoji): Slovenci bodo igrali v Nagoji.

Drugi turnir, 20.-25. junij 2023 (turnirja v Rotterdamu in Orleansu): Slovenci bodo igrali v Orleansu.

Tretji turnir, 4.-9. julij 2023 (turnirja v Anaheimu in Pasayu): Slovenci bodo igrali v Pasayu.

Zaključni turnir, 19.-23. julij 2023 (Gdansk)

Ogrevanje za EP

Liga narodov bo ogrevanje pred prvim reprezentančnim vrhuncem leta 2023, evropskim prvenstvom. Slovenci bodo naslov evropskih podprvakov začeli braniti v Varni, kjer se bodo v skupinskem delu merili z gostiteljico Bolgarijo, Finsko, Ukrajino, Hrvaško in Španijo. Moško evropsko prvenstvo bodo med 28. avgustom in 16. septembrom družno gostili Bolgarija, Izrael, Italija in Severna Makedonija.

Evropsko prvenstvo za ženske bo med 15. avgustom in 3. septembrom v Belgiji, Estoniji, Italiji in Nemčiji. Slovenke se bodo v Gentu merile z gostiteljicami Belgijkami, Srbkinjami, Poljakinjami, Ukrajinkami in Madžarkami.

CEV razkrila prvega gostitelja EP 2025 Evropsko prvenstvo 2025 bo med drugim potekalo v domovini Gheorgheja Cretuja Romuniji. Foto: Guliverimage Pri Evropski odbojkarski zvezi (CEV) so v začetku tedna razkrili prvega gostitelja moškega evropskega prvenstva 2025. To bo domovina Gheorgheja Cretuja, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu vodil slovensko odbojkarsko reprezentanco, Romunija. Preostali gostitelji še niso znani.

Po EP še ne bo konec dolge sezone

Po evropskih prvenstvih pa reprezentančne sezone še zdaleč ne bo konec, saj bodo globoko v septembru še olimpijske kvalifikacije.

Po ligi narodov in evropskem prvenstvu bodo sledile še olimpijske kvalifikacije. Foto: Guliverimage

V kvalifikacijah bo nastopilo 24 najvišje uvrščenih reprezentanc v mednarodni razvrstitvi lestvice FIVB na 12. september 2022 (24 v ženski in 24 v moški). Izjema je gostiteljica Francija, ki že ima olimpijsko vstopnico.

Kvalifikacije se bodo (med 16. in 24. septembrom v ženski konkurenci ter med 30. septembrom in 8. oktobrom v moški konkurenci) odvijale v okviru treh turnirjev s po osmimi reprezentancami. V kvalifikacijah bodo sodelovali tudi četrti z zadnjega svetovnega prvenstva Slovenci, pa tudi Slovenke.

Kje in s kom se bodo naši odbojkarji in odbojkarice merili, bo znano čez slava dva tedna. Znano je le, da bo ena od treh držav organizatoric Japonska.